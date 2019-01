Un reto muy cargado

Foxborough. Massachusetts— El ala defensiva de los Patriotas Trey Flowers dice pensar sobre cómo defenderse contra los Cargadores de Los Ángeles no lo ha dejado dormir durante la noche.“Durante la semana de descanso tuve un sueño en el que no podía encontrar mi ritmo”, según dijo Flowers esta semana. “Luego desperté y era una pesadilla”.El líder de Nueva Inglaterra de esta temporada con siete y medio derribos, fue Flowers quien hizo a las ofensivas de sus oponentes ver su suerte al formar parte de una defensa que ha tenido sus pormenores, pero hizo lo suficiente durante la temporada regular para conseguir victorias contra algunos de los mejores mariscales de la NFL, incluyendo Andrew Luck, Patrick Mahomes y Aaron Rodgers.El próximo reto de los Patriotas es el mariscal de los Cargadores, Philip Rivers, quien arribará a Foxborough el domingo aún en busca de su primera victoria de los playoffs contra Nueva Inglaterra y su primera victoria sobre los Patriotas con Tom Brady como su mariscal titular.Rivers está en 1-5 en los enfrentamientos de temporada regular con Nueva Inglaterra, habiendo conseguido su única victoria en el 2008 cuando Brady fue puesto en la banca con una lesión en la rodilla. Aún no ha podido lanzar un pase de anotación contra los Patriotas en la postemporada.Pero Flowers dijo que ninguno de los desaciertos que Rivers ha tenido en el pasado son evidentes cuando intenta analizar al mariscal de 37 años en las filmaciones.“Definitivamente es un veterano que ha sido muy exitoso durante el transcurso de su carrera”, dijo Flowers. “Creo que la experiencia le permite saber que puede tomar el control de la ofensiva, puede cambiar las cosas. Es simplemente una de esas cosas en la que tienes que estar consciente de que él puede entrar al campo y tomar el control de un partido”.El entrenador de los Patriotas, Bill Belichick, dijo que la manera de lograr vencer a Rivers no es muy distinta a la manera en que se pudo lidiar con Ben Roethlisberger de Pittsburgh. Ambos mariscales son grandes presencias dentro de la bolsa de protección, que tienen la habilidad de encontrar a esos receptores abiertos. Su tamaño también contribuye a que sea difícil taclearlos“Rivers toma muy buenas decisiones con el balón, utiliza a todos los jugadores que tiene a su disposición —como siempre lo ha hecho”, dijo Belichick.Aun así, las defensas sí han podido detener a Rivers imponiendo presión sobre él en esta temporada. Fue derribado en 32 ocasiones durante la temporada regular, en comparación a las 18 veces que fue capturado hace un año.Un constante mariscal que ha logrado acumular hasta 4 mil yardas, Rivers está entre los mejores en la NFL que saben cómo lanzar ese balón hacia lo profundo. Pero de acuerdo con un análisis realizado por Football Outsiders, los Patriotas terminaron la temporada regular en segundo lugar por detrás de los Osos de Chicago en la defensa contra aquellos pases que por lo menos se desplazan unas 16 yardas por aire.

