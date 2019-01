Reconquista NFL a la audiencia

Nueva York— El problema de los ratings es cuento viejo para la NFL. Con el cierre de la temporada regular, los 32 dueños de las franquicias se reunieron con las televisoras para repasar los números y las cuentas resultaron favorables en comparación con la temporada anterior.La audiencia promedio para los partidos de campaña regular fue de 15.8 millones de personas, excluyendo los juegos en Londres, para un incremento del 5 por ciento respecto al año pasado y de regreso a los números habituales de la Liga.2017 fue un año complicado en este tema para la NFL, pues la carrera por la presidencia de Estados Unidos fue el foco de atención, mientras que los ataques del eventual Presidente, Donald Trump, a los jugadores que protestaban en el himno, llevó a muchos aficionados a darle la espalda al deporte.Un año más tarde todo se regularizó, hubo menos ataques de Trump y menor atención a aquellos jugadores que todavía protestan de alguna manera antes de los encuentros.De los 50 programas de televisión más vistos en el año, 46 son transmisiones de la NFL.El juego más visto fue el Dallas-Washington, en Día de Acción de Gracias, con una audiencia de 30.5 millones de personas. El segundo fue ese mismo día, entre Chicago y Detroit, que fue sintonizado por 26.6 millones de televidentes.Dallas y Filadelfia redondean el top 3, con una audiencia de 25.2 millones de personas cuando se enfrentaron en la Semana 14.Y no todo fue televisión. Los servicios de streaming para ver la NFL mejoraron sus números en un 86 por ciento respecto al año pasado. Amazon Prime, NFL Mobile from Verizone y Game Pass son algunas de las herramientas legales para disfrutar de los partidos desde la computadora, tablet o celular.Estos fueron los 5 partidos con más audiencia en Estados Unidos, en 2018.Washington vs. Dallas con 30.5 millones de espectadores.Chicago vs. Detroit con 26.6 millones de espectadores.Filadelfia vs. Dallas con 25.2 millones de espectadores.Nueva Inglaterra vs. Pittsburgh con 24.6 millones de espectadores.Pittsburgh vs. Nueva Orleans con 24.0 millones de espectadores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.