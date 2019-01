Premian a Phelps por contribuir a la salud mental

Boston— El nadador estadounidense Michael Phelps se ha colgado otra medalla, pero esta vez por sus acciones fuera de las piscinas.La Fundación de la Familia Ruderman, que propugna mayores oportunidades para los discapacitados, anunció el martes que ha otorgado al excampeón olímpico el Premio Morton E. Ruderman en Inclusión.La fundación, con sede en Boston, dijo a The Associated Press que galardonó al nadador más triunfador en la historia a nivel mundial por su labor a favor de las personas discapacitadas y “su experiencia propia en asuntos de salud mental”.Phelps, ganador de 23 medallas de oro en competiciones olímpicas, ha hecho del conocimiento público sus problemas de depresión y pensamientos suicidas. Esta entrega del premio es la quinta anual de la fundación.El año pasado, Phelps anunció una sociedad con Talkspace, que provee terapia por internet a quienes pasen momentos difíciles. Phelps dijo que ayudar a la gente a superar capítulos oscuros en sus vidas es “mucho más importante que ganar medallas de oro”.En un comunicado, el exnadador de 33 años agradeció a la Fundación de la Familia Ruderman por “sus continuos esfuerzos para contribuir a erradicar la vergüenza y el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Juntos podemos normalizar la conversación sobre salud mental y reconocer la capacidad de cada persona, tenga o no enfermedades mentales, para que aporte al mundo a su manera única y propia”.La fundación impulsa una mayor inclusión y mayores oportunidades para los discapacitados. Anteriores galardonados del premio incluyen a la actriz ganadora del Oscar, Marlee Matlin, y al ex senador demócrata federal Tom harkin, que impulsó la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.Desde su retiro de las competiciones después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, el nadador ha promovido la importancia no solo de la salud física sino también de la salud mental. En 2017 fue presidente honorario del Día de la Concienciación Nacional para la Salud Mental de la Administración de Servicios para la Salud Mental y Contra el Abuso de Sustancias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.