Despacha Chivas a Cimarrones

Guadalajara, Jalisco— Al ser la segunda visita de Chivas a Sonora en toda su historia, generó un lleno total en el Estadio Héroes de Nacozari y pudo llenarse también de goles a favor si así lo hubiera querido el equipo de Guadalajara.Sin embargo, José Cardozo llevó a Hermosillo un cuadro totalmente alternativo y en el debut de la Copa MX 2019 derrotó 2-1 a los Cimarrones del Ascenso MX, un cuadro aguerrido, pero muy inferior a los tapatíos.Hedgardo Marín al minuto 13 y Jesús Godínez al 24' anotaron por los rojiblancos en el primer tiempo, en un encuentro que parecía sencillo para los tapatíos y que se podía encaminar a goleada.Sin embargo, al arranque del segundo tiempo los sonorenses se acercaron en un tiro libre, cuando al 52' Miguel Vallejo cobró a media altura y a la izquierda del portero Miguel Jiménez.El portero rojiblanco se lanzó tarde en el vuelo y no alcanzó a llegar a desviar el balón para evitar el gol de los locales.Eduardo López participó en las dos jugadas de gol de las Chivas, quienes jugaron con el uniforme alternativo en color azul marino, y con una chiva en rojo en el frente.El ritmo del encuentro se equilibró para el complemento y el marcador ya no se movió ante el control de los visitantes, y la poca fortuna de los de casa.En la formación que mandó Cardozo incluyó al debutante Fernando Monárrez como volante ofensivo, además de meter en los minutos finales al defensa Alejandro Organista, quien también se presentó con el primer equipo en un torneo oficial.Chivas inició con Jiménez en la portería, Jesús Sánchez, Miguel Basulto, Hedgardo Marín y Alejandro Mayorga; Gilberto Sepúlveda, Alan Cervantes, Gael Sandoval y la "Chofis" López; Godínez y Monárrez en la delantera.Los Cimarrones de Sonora no tendrán acción durante la jornada 2 de la Copa MX, mientras que el Guadalajara recibirá a los Cafetaleros de Tapachula el martes 15 de enero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.