Acaparan reflectores

La intensidad de los partidos de fin de semana entre equipos comodines en la NFL ha mostrado que incluso en esta era de ofensivas explosivas, las defensivas continúan dominando la postemporada y los resultados a menudo se definen por un pie, una mano o incluso la pierna de un jugador de 40 años.Para el pateador Sebastian Janikowski, esta temporada ha llegado a su fin –y quizá también su carrera– debido a que se lesionó el tendón de la corva izquierda en un intento fallido de gol de campo de 57 yardas antes del medio tiempo en la derrota de Seattle por 24-22 el sábado ante Dallas.Sin un plan de reserva, los Halcones Marinos tuvieron que intentar la anotación cuando estaban a distancia de gol de campo y tuvieron que optar por los 2 puntos después de un touchdown en lugar de buscar los postes. Y cuando se acercaron a distancia de gol de campo a 1:18 del final, no tenían plan B para una patada corta.La patada de botepronto de Michael Dickson salió muy desviada y el receptor de Dallas, Cole Beasley, hizo quizá la atrapada más sencilla para la victoria en estos playoffs.La patada corta casi desapareció en 2018 después de que el Comité de Competición de la Liga prohibió durante el receso pasado el apelotonamiento o emprender la carrera antes de que el balón fuera pateado o hubiera tocado el suelo. Las reglas fuero diseñadas para reducir las conmociones cerebrales pero redujeron drásticamente el uso de la patada corta como recurso.Sólo cuatro de 54 intentos fueron exitosos durante la temporada regular, una eficacia de 8% que es muy baja en comparación con la de 23% en 2017, cuando 13 de 55 patadas cortas fueron recuperadas por el equipo que las había intentado.El entrenador Pete Carroll supuso que Janikowski se lesionó porque intentó patear el balón con la mayor fuerza posible.Y para Sebastian quizá fue su último partido en la NFL. El jugador de 40 años no tiene contrato para la campaña próxima y también se lastimó el mes pasado.El domingo, la dominante defensiva de Chicago que encabeza la Liga con sólo 17.7 puntos concedidos por partido contuvo a las Águilas de Fildelfia en 16 unidades pero perdió por uno debido a la falla del pateador de los Osos, Cody Parker, que hizo buenos 76.7% de sus intentos de gol en la campaña regular.El balón se estrelló en el poste izquierdo y luego en el travesaño en el intento de gol de 46 yardas en los segundos finales.Después del partido, Parker dijo haber pateado bien y no sabía cómo explicar lo sucedido.Resultó que el liniero defensivo de Filadelfia, Treyvon Hester, había alcanzado a tocar el balón con los dedos.Después de revisar la jugada y ver que la mano izquierda de Hester había tocado el balón, la NFL decretó el lunes que la jugada fue un bloqueo de gol de campo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.