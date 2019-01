Es Kingsbury nuevo entrenador de Cardenales

Phoenix— Los Cardenales de Arizona contrataron a Kliff Kingsbury como su entrenador en jefe, un movimiento orientado a ofrecer un guía al joven quarterback Josh Rosen y a mejorar el desempeño de la peor ofensiva de la NFL.Luego de una prolongada entrevista el martes por la mañana, los Cardenales anunciaron la contratación y afirmaron que Kingsbury estuvo de acuerdo con los términos de un contrato por cuatro años con una opción para el equipo de una quinta temporada. El exentrenador del Tecnológico de Texas será presentado en su nuevo puesto este miércoles, durante una conferencia de prensa en las instalaciones de entrenamiento, en Tempe.Kingsbury fue despedido del Tecnológico de Texas luego de una marca de 35-40 en seis temporadas, pero sus equipos fueron conocidos por sus actuaciones de alta puntuación. Su alumno más destacado fue el actual quarterback de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes.La contratación del martes llega casi un mes después que Kingsbury había sido contratado como coordinador ofensivo de la Universidad del Sur de California.Kingsbury, también un ex coordinador ofensivo de Texas A&M, donde trabajó con Johnny Manziel, reemplaza a Steve Wilks, quien fue despedido luego de tener la peor marca de la NFL con 3-13 en su única temporada con Arizona.Eso significa que Kingsbury se hará cargo de un equipo con la primera selección global del próximo draft, además de una serie de otras selecciones y bastante espacio en el tope salarial.Arizona retoma a un entrenador de mentalidad ofensiva, una filosofía que funcionó bien en el pasado con la contratación de Bruce Arians, quien ganó 50 partidos en cinco temporadas antes de retirarse luego de la temporada 2017.La medida es arriesgada debido a que Kingsbury, de 39 años, no tiene experiencia como entrenador en la NFL ni tampoco un registro de éxito en términos de victorias y derrotas a nivel colegial.Sin embargo, cuenta con un reconocimiento incuestionable de ofensivas exitosas y de haber trabajado con quarterbacks jóvenes. Bajo la tutela de Kingsbury, Case Keenum y Mahomes fueron líderes por pase de la liga.“Sí, creo que puede ser un gran entrenador de NFL”, dijo el martes Mahomes antes que la contratación fuera anunciada. “Tiene la ética de trabajo. Tiene la pasión por el juego. Sé que ama el fútbol americano. Por lo tanto, sé que será capaz de relacionarse con los quarterbacks. Se esforzará en el trabajo y ahora sólo se trata de descubrir donde necesita estar”.

