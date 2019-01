Ciudad de México.- Pumas no levanta en casa y ahora le tocó perder 1-0 con Atlas en el arranque de la Copa MX.La afición universitaria, tan fiel en otros torneos, abandonó al equipo auriazul, pues las tribunas del Estadio Olímpico Universitario lucieron sin vida y con apenas unos 5 mil aficionadosPocas opciones para ambos cuadros y sin mucha profundidad es el resumen del primer tiempo.Al partido asistieron varios integrantes del cuerpo técnico de Gerardo Martino, recién nombrado DT del Tricolor, entre los que se encontraban Norberto Scoponi, Sergio Giovagnoli, Jorge Theiler, Juan Manuel Alfano y Damián Silvero, así como Jaime Lozano, técnico de la Selección Olímpica.Pumas aprovechó para darle juego a sus canteranos y a los hombres que no inician de manera regular, y con la alineación de Brian Figueroa y Carlos Gutiérrez cumplió con la regla de los menores, pues ambos sumaron 180 minutos en la cancha.Cuando se pensó que pactarían el empate sin goles, el arquero Miguel Fraga falló en una salida y Jesus Isijara aprovechó para centrar y dejarle el balón a Rodolfo Rivera quien anotó el 1-0 al minuto 75.Los auriazules no pudieron reagruparse y el empate no llegó, de tal manera que ahora ni siquiera en casa han podido sumar una victoria en este inicio de año.En tanto que el Atlas sube como la espuma pues ganó en Liga y ahora en la Copa.Hoy hizo gol un niño: HoyosDe pronto, Rodolfo Irán Rivera fue abrazado con euforia por Osvaldo Martínez. El debutante de 18 años había marcado gol, el primero de su carrera.El hecho fue muy valorado en la conferencia tras el partido contra los Pumas por el técnico del Atlas, Ángel Hoyos, quien le dio la oportunidad en el primer equipo.“Para mí hoy están escribiendo su propia página, hoy hizo un gol un niño, que realmente no se le va a olvidar nunca más este partido, con la capacidad que tiene puede llegar a ser algo grande en el futbol mexicano, eso nos llena de orgullo”, dijo Hoyos.Apenas en este receso decembrino, Rivera, oriundo de Zapotlán, Jalisco hizo pretemporada con el equipo y parece que ya no quiere regresar a la Sub-17.Respecto a los refuerzos, el técnico argentino agradeció el talento que llegó al equipo, además de que también resaltó el tiempo que han estado trabajando juntos.“Creo que tenemos más tiempo (para entrenar), nos conocemos más. Nos conocemos un poquito más todos, ha llegado gente muy humilde y sencilla, y con su talento han aportado cosas muy importantes, creo que estamos creciendo.“En el camino te vas a encontrar con dificultades, entonces, esto recién comienza. La experiencia en el futbol te dice que esto es muy cambiante, hay que disfrutarlo en silencio, tranquilo”, añadió.

