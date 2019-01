Procedente de Alebrijes Oaxaca, el media punta, contención y volante por derecha jalisciense, Flavio Jesús Santos, hecho en las divisiones inferiores del Atlas de Guadalajara, es la cuarta incorporación a Bravos FC Juárez y llega a préstamo al cuadro local por seis meses.Santos Carrillo, de 31 años y 1.71 metros, quien jugó bajo la dirección de Gabriel Caballero, en Dorados Sinaloa, en el Clausura y Apertura 2017 junto a Elio Castro y Gabriel Hachen, con quienes perdió la final de ascenso ante Lobos BUAP, cumplió ayer su primera práctica con el FC Juárez.“Muy contento de venir a un gran equipo que está peleando obviamente por ascender”, declaró.Ésta fue la motivación que lo trajo aquí luego de una plática que sostuvo la semana anterior con Caballero cuando ya tenía esbozada una oferta en otro club.“Yo encantado de venir para acá. Me gustó mucho la idea de venir para acá, conocía al cuerpo técnico, conocía a algunos jugadores de aquí, entonces, el reto de aquí, de ascender, creo que es mucho mejor”, apuntó.Santos subrayó que este equipo puede subir a Primera División Nacional y resaltó la actuación que cumplió en la campaña pasada.“El ascender, el gran plantel que tuvo, el gran torneo que tuvo el torneo pasado, entonces, creo que este torneo se puede ascender”, manifestó.Flavio comentó que luego que rescindió el contrato con Alebrijes dejó de entrenar con un equipo profesional, pero ayer se sintió muy bien en la práctica con Bravos.“Todavía no he platicado bien con el preparador –Néstor Ibarra–, físicamente hoy –ayer– me sentí bien. Obviamente dejé de entrenar con un equipo profesional porque rescindí el contrato con Alebrijes, pero me sentí muy bien y estamos trabajando para sentirnos mejor”, manifestó.Santos, quien en el Apertura 2018 no anotó goles con Alebrijes, mencionó que su meta personal es ganarse un lugar en el once titular del FC Juárez. “Y si no se puede, trabajar en lo que se pueda porque sabemos que el plantel es muy basto, tienen buenos jugadores y si no, apoyar desde la banca por si nos toca entrar, apoyar. Creo que lo más importante aquí es el ascender, creo que ascendiendo ganamos todos”, mencionó.Apuntó que dialogó con Caballero, le dijo que podría utilizarlo atrás de Leandro Carrijo dado que no es un centro delantero o nueve nato, sino que le gusta jugar flotando en esa zona.