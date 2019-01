Con el mismo objetivo

Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos FC Juárez, enfatizó que el objetivo de subir a Primera División, trazado desde el surgimiento de la franquicia en el 2015, es el mismo y nunca va a cambiar.“Eso nunca va cambiar, quisiera mandarle un mensaje a la afición diciéndole que esos refuerzos de cada una de las líneas, los jugadores que se vienen a integrar, son mucho mejores que los que dejamos ir y es por eso, por el compromiso que tenemos con la afición”, manifestó.Añadió que siente que este equipo es el más fuerte en la historia del club, por lo que aspiran a ser campeones este torneo.Después de la incorporación de Flavio Santos ayer por la mañana, Navarro declaró que la plantilla aún no está completa y falta la anunciada contratación de un delantero extranjero, la cual dijo le ha costado trabajo.“Todavía no está cerrado el plantel. Estamos a punto de ‘cerrar’ a un delantero que va a venir a ayudarnos todavía más, a hacer más fuerte al plantel de lo que somos. Estamos tratando de traer un delantero importante, un delantero que realmente venga a cumplir la expectativa de los goles que requiere el equipo”, expuso.De cara al Clausura 2019 a la escuadra fronteriza han llegado los uruguayos Joaquín Noy y Leonardo Pais, así como el brasileño Wiilliam Dias Masari y ahora, Santos.“Lo que se hizo y Gabriel –Caballero– lo hizo muy bien es que reforzamos con jugadores de mayor calidad todas las líneas. Eso va a tener un equipo más ofensivo, un equipo con mayores variantes, un equipo que realmente va a poder manejar con mayor facilidad y ofensividad al equipo rival”, externó Navarro Garate.En torno a la permanencia de Caballero Schiker en Bravos, luego que no fue incluido en el equipo de trabajo de Gerardo ‘Tata’ Martino, director técnico del Tri, expresó que le dio una gran tranquilidad y resaltó que ‘El Eterno’ tiene un compromiso con la escuadra, con la afición y con la directiva.“Definitivamente sí me da mucha más tranquilidad, pero, de todos modos, Gabriel ya había tomado la decisión de quedar con nosotros”, apuntó.Después de una larga plática con Caballero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, Navarro afirmó que el revés por 2-0 ante Alebrijes Oaxaca el domingo anterior, en el arranque de la justa, no fue el esperado.“La verdad es que no es lo que esperábamos. Es un resultado que no esperábamos, más que nada, sé que el equipo hizo un gran esfuerzo”, dijo.El directivo atribuyó el revés a los errores defensivos de la escuadra.“Hay que dejarlo atrás, no estoy contento con el resultado, pero eso no quiere decir que tenemos 14 fechas más para mostrar qué equipo somos”, mencionó.