Abre Ferrer con pie derecho

Auckland, Nueva Zelanda.- El tetracampeón David Ferrer entró en acción ayer en el torneo ASB Classic y derrotó 6-2, 6-1 al holandés Robin Haase en primera ronda, mientras que el argentino Leonard Mayer se impuso al estadounidense Steven Johnson.Ferrer, de 36 años, anunció antes del partido que esta era su última temporada en el Circuito de la ATP y que no volvería a jugar este torneo que conquistó en 2007 y en tres ocasiones consecutivas de 2011 a 2013.“Estoy feliz de haber ganado hoy porque significa que tendré la oportunidad de jugar un partido más en esta cancha”, declaró el tenista español. “Es muy emotivo para mí estar aquí”.Ferrer tenía más que suficientes razones para estar contento. Rompió a Haase el servicio en los juegos tercero, quinto y séptimo del primer set y no perdió punto alguno cuando tenía el servicio sino hasta el sexto game, cuando Haase le devolvió la dosis.En el octavo juego, Ferrer consiguió punto para set con un as pero cometió doble falta, su única en el partido, y liquidó con el servicio a su favor el parcial en solo media hora.El español volvió a irse arriba rápido en el segundo set, rompió el servicio a Haase en el tercer juego y en el quinto, y ganó el parcial y el partido sin tener el servicio en el séptimo.En otros partidos de la jornada, el argentino Mayer derrotó 7-5, 6-3 al estadounidense Johnson; el neocelandés comodin Rubin Statham ganó 7-5, 6-3 al surcoreano Hyung Cheong, sexto favorito.El argentino Guido Pella cayó 6-1, 3-6, 6-2 ante el alemán Peter Gojowczyk.Avanza Stephens en SydneySydney.- Sloane Stephens perdió su saque tres veces en el primer set y estuvo a dos puntos de la eliminación antes de encontrar la forma de derrotar a Ekaterina Alexandrova por 0-6, 7-6 (3), 7-6 (3) en el torneo de Sydney y sumar su primera victoria de la temporada.La rusa Alexandrova tuvo un punto de partido con 5-3 en el segundo set y se puso 4-2 arriba en el tercero, pero la estadounidense, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017, remontó para lograr un boleto a la siguiente ronda.“Fue como ‘ssto no va a ir peor de lo que está (...) simplemente podría jugar’”, dijo Stephens, cuarta preclasificada en Sydney, sobre el primer set. “Obviamente, ella estaba jugando bien. Sabía que en algún momento sería capaz de ganar un juego, lo esperaba, así que lo intenté”.Stephens se medirá ahora a la kazaja Yulia Putintseva.Por otra parte, la tenista australiana Ash Barty eliminó a la vencedora de Roland Garros en 2017, la letona Jelena Ostapenko, por 6-3, 6-3 y se verá las caras con la número uno del mundo, Simona Halep, en segunda ronda.En el cuadro masculino, el octavo cabeza de serie, el italiano Andreas Seppi pasó de ronda luego de ganar por 7-5, 2-6, 6-4 al francés Jeremy Chardy; el español Guillermo García-López se impuso al estadounidense Denis Kudla por 7-5, 6-4, y el ruso Andrey Rublev hizo lo propio con el sexto preclasificado, el francés Lucas Pouille, por 6-2, 6-3.

