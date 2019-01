Ciudad de México— Orbelín Pineda ya se saborea el duelo del próximo sábado entre Cruz Azul y Guadalajara.El ex de Chivas, y hoy elemento de La Máquina, se dijo contento de enfrentar al rebaño, escuadra con la que ganó tres títulos y para la que sólo tuvo palabras de agradecimiento.“Es un orgullo enfrentarme a ellos. Estoy contento y agradecido porque Guadalajara fue el club que me dio la oportunidad de trascender también, pero ahora estoy en un gran club como lo es Cruz Azul y voy a dar lo mejor de mí. Ahora que me toca en contra de Chivas lo voy a disfrutar al máximo”, explicó el volante celeste.Por otro lado, Pineda destacó la unión que encontró en el vestidor de Cruz Azul, uno de los factores que más le atrajo para aceptar la propuesta de los cementeros.“Encontré un vestidor muy unido y creo que eso siempre ha caracterizado a Cruz Azul. Nos toca llegar a un equipo que siempre está ayudando, nos dan la bienvenida como un buen grupo, buenos compañeros y la verdad es que siempre se agradece ese respaldo como nuevo jugador. Realmente vengo a hacer lo que yo sé, no tengo que venir a hacer otras cosas que no me salen. Voy acoplándome al equipo y estoy conociendo a mis compañeros. Vamos a hacer lo que se pueda en este gran club. Quiero aportar mi granito de arena”, comentó Orbelín.Por otro lado, Alexis Gutiérrez, refuerzo juvenil de Cruz Azul para este Clausura 2019, y también proveniente de Chivas, destacó las cualidades que vio Pedro Caixinha en él para traerlo a La Máquina.“Es importante reconocer lo que uno tiene. En lo personal tengo inteligencia para jugar y también técnica, eso es lo que me puede caracterizar, pero siempre lo pongo al servicio del equipo”, explicó Gutiérrez.

