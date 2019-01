La esencia del 'Tata'

Ciudad de México.- De la primaria al altar.Gerardo Martino conoció desde la primaria a la que muchos años después sería su esposa, María Angélica Casenza, como revelan los escritores Vanesa Valenti y Lucas Vitantonio en el libro “El Tata”.El técnico siempre ha agradecido la paciencia de su cónyuge al cambiar de residencia, de Argentina a Paraguay, de Chile a Ecuador, de España a Estados Unidos. Tiene tres hijos: María Noel, María Celeste y Gerardo Andrés “El Tatita”.El Tri de Hugo le puso un baileEl “Tata” llevó a Paraguay a grandes alturas, tanto que por poco elimina a España en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. No obstante, mucho antes de ese episodio, en la Copa América 2007, fue favorito en el partido de cuartos ante México, pero una expulsión de su portero Aldo Bobadilla al 3’ dio al traste con su planteamiento y acabó comiéndose un 6-0, con doblete de Nery Castillo.Compañero de Fito PáezEn la secundaria Fito Páez ya se encargaba de la música en los bailes y el “Tata” Martino de los goles, en el colegio Dante Alighieri en Rosario.“Yo aprendí a escuchar un poco de música a partir de él, era el que llevaba la música cuando nos juntábamos en primer año, éramos pibes de 13 años. No lo vi nunca más”, reveló en el programa argentino Tercer Tiempo.Cuando Martino llegó al Barcelona en 2013, el club lo recibió con un video con el tema musical “Andar conmigo”, claro, de Fito Páez.El vago MartinoÍdolo de Newell’s Old Boys, el propio Gerardo Martino reconoce que era flojo para correr, en su etapa como jugador.“Tenía mucha técnica, pero era vago, no corría. Ahora ya no se juega como yo jugaba. Hasta 1987, fui número cinco, después (José) Yudica me puso de enganche, siempre con volantes sacrificados al lado”, expresó en alguna ocasión.Ahora en el vertiginoso futbol actual son imposibles esas prerrogativas.Seguramente Martino no dudará en mandar a la banca al jugador del Tri que sea vago.Devora libros“Mi asesor literario son las contratapas: voy a la librería, revuelvo, y si me gusta la sinopsis me lo llevó”, reveló Martino al diario argentino La Nación, en una charla en la que confesó que le encantan las novelas negras, en particular de Stieg Larsson y David Largercrantz.Fiel a sus principiosDe Argentina no se fue por malos resultados sino por el carnaval en las esferas directivas. El “Tata” condujo a la Albiceleste a dos finales de Copa América (2015 y 2016) en las que para su mala fortuna perdió en penales contra Chile. Una de las razones que más pesó fue el escaso apoyo de los clubes para que se conformara el representativo que compitió en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.