Quiere repetir

Probado el éxito en su debut en el plano internacional con una medalla de oro en los I Juegos Panamericanos Universitarios, en Sao Paulo, Brasil, Irán Díaz, integrante del equipo de taekwondo Indios UACJ, participará el mes entrante en la Universiada Estatal, en el inicio del camino que la podría llevar hasta el mundial universitario ‘Nápoles 2019’, a realizarse en julio próximo.Díaz Sandoval, de 21 años y 1.68 metros, logró su pase a Brasil gracias al metal dorado que obtuvo en el nacional universitario en Toluca, Estado de México, éxito que planea repetir este año.“Primero está el mundial de universiada, es ganar la Universiada Nacional para ganar el boleto al mundial”, expuso.Irán, quien combate en la división de Menos de 49 kilogramos, afirmó que en el nacional universitario se encontrará con la seleccionada Daniela Souza, acreedora al oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’.De acreditarse el triunfo sobre la atleta bajacaliforniana y el oro, habrá logrado su objetivo de calificar a la Universiada Mundial.“Todavía siento que falta preparación, pero seguimos trabajando. Ya he peleado con la que está ahorita de titular en el peso, entonces, es más bien pura mentalidad”, afirmó.Después que logró bronce en Guadalajara, Jalisco en el 2016 y que no figuró en el cuadro de ganadoras en el 2017, conquistó la cima del podio en Toluca, Estado de México el año pasado.“Fue el cambio de categoría porque yo estaba en Menos de 53 y me bajé a Menos 49 y fue donde ya gané oro”, destacó.Así, con un par de medallas en tres universiadas nacionales, Irán, quien confesó que no esperaba resultados de la magnitud que logró y cumplió su sueño de representar a México, vivirá su cuarta participación con la tribu que dirige el entrenador Mario Romero.Sin embargo, esta vez el proceso clasificatorio de universiada –fase estatal y regional–, será un poco más complicado.“Ahora como la UACH va a ser sede regional, ellos pueden sembrar a uno. Anteriormente pasábamos dos por categoría y ahora nos vamos a tener que pelear el lugar entre los mismos compañeros, que nada más va a pasar uno. Va a estar más peleado”, anticipó.

