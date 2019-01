Love se dice lejos de reintegrarse a Cavaliers

Cleveland.- El ala pivote Kevin Love de los Cavaliers de Cleveland aseveró ayer que sigue estando a semanas de volver a las canchas mientras se recupera de una cirugía de pie izquierdo.Love jugó tan sólo en cuatro partidos antes de ser sometido a una cirugía el 2 de noviembre a fin de quitar presión alrededor del dedo gordo del pie. Recientemente recibió la autorización médica para empezar algunas “actividades seleccionadas de basquetbol”, pero Love detalló ayer que no está listo para correr con ese pie, que se lesionó en el primer juego de Cleveland de la pretemporada.Love, de 30 años, indicó que le ha resultado difícil ver a sus compañeros batallar –Cleveland posee el peor récord de la NBA y ha perdido sus últimos nueve juegos– pero nunca consideró no volver para la presente campaña.Love firmó una extensión de contrato de 120 millones de dólares por cuatro años en julio. El jugador cree que su nombre será mencionado en las negociaciones de canjes antes de la fecha límite de transferencias, tal como sucede cada año.“Me encantaría seguir aquí. Me gustaría jugar aquí”, sostuvo.Despiden Timberwolves al coach ThibodeauMinneapolis, Minnesota.- Los Timberwolves de Minnesota despidieron a su coach Tom Thibodeau a mediados de su tercera temporada con el equipo que inició con una tormenta en torno al eventual traspaso de la estrella Jimmy Butler.Thibodeau fue cesado aproximadamente una hora después de la victoria de 108-86 sobre unos Lakers de Los Angeles que no contaron con LeBron James.Scott Layden permanecerá como el gerente general que supervise las operaciones deportivas y el entrenador asistente Ryan Saunders ocupará el cargo de Thibodeau de manera interina por el resto de la temporada.“Queremos agradecer a Tom por su esfuerzo y le deseamos lo mejor”, declaró el dueño de los Timberwolves, Glen Taylor, a través de un comunicado. “Estas decisiones nunca son fáciles de tomar, pero las creímos necesarias para hacer avanzar nuestra organización”.The Athletic fue el primer medio que publicó que Thibodeau, que también fue era el presidente de operaciones deportivas con autoridad plena sobre el roster, había sido dejado en libertad. Saunders es hijo del fallecido Flip Saunders, el entrenador con mayor número de victorias en la historia del equipo.Thibodeau terminó con récord de 97-107 su período con Minnesota, que regresó a los playoffs de la NBA en la primavera pasada luego de una ausencia de 13 años.

