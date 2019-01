Se lo toman con calma uruguayos de Bravos

Serenos y sin desesperarse, Joaquín Noy y Leonardo Pais, refuerzos uruguayos de Bravos FC Juárez, están a la espera que sus pases internacionales lleguen estos días y puedan ver acción contra los Leones Negros de la U de G, este sábado 12 en el arranque del Clausura 2019 en casa.“Esperemos que llegue el transfer para esta semana y poder estar en el partido de local, el fin de semana que viene”, declaró Noy.Mencionó que mientras el pase internacional llega, está tranquilo y trabaja en lo físico y futbolístico, por lo que más que ansiedad, tiene deseos de estar en la cancha con sus compañeros.“La Federación Mexicana –de Futbol– lo pidió el viernes, era imposible que Uruguay contestara rápido, ya me ha pasado, así que, lo llevo bien, tranquilo”, mencionó.Acerca de la derrota de Bravos por 2-0 ante Alebrijes, Noy González, de 26 años y 1.86 metros, apuntó que apenas es el primer juego de la campaña, por lo que es muy rápido para hacer una evaluación.“Sí, perdimos, pero recién arrancó el campeonato y ahora tenemos la revancha en el estadio nuestro y esperemos mejorar y poder sacar los tres puntos”, expuso.El mediocampista de contención, ex de Montevideo Wanderers, afirmó que el encuentro no fue como para perder.“Yo creo que no fue un partido para perder así. Esperemos mejorar, siempre hay cosas para mejorar y poder sacar tres puntos de local”, manifestó.Noy declaró que está contento por la manera como lo recibieron sus compañeros, está muy a gusto en el equipo, lo cual, ayudará a que se adapte más rápido.“Así, que, esperemos cuanto antes estar a la orden del ‘profe’ –Gabriel Caballero-”, expuso.Pais Corbo, volante y lateral por derecha, quien vive la misma situación que su compatriota en cuanto a documentos, manifestó que en lo físico está listo para entrar en acción con el FC Juárez.“Sí, ya estoy, con esta semana de entrenamiento ahora ya me volví de vuelta al ruedo, ya estoy jugando para el próximo encuentro”, afirmó.Mientras el plantel que jugó contra Alebrijes el domingo, permaneció y entrenó en Oaxaca y regresó a esta frontera por la noche, ambos futbolistas sudamericanos entrenaron ayer por la mañana en el gimnasio junto con sus compañeros que no viajaron.

