El equipo de basquetbol de UTEP buscará este jueves su primera victoria de la temporada en partidos de conferencia, sin embargo la misión no será fácil, pues en frente tendrá a la mejor quinteta de la C-USA en este momento, los Mean Green de North Texas, que tienen una marca general de 15-1 y 3-0 en la liga.“Cuando hacemos lo que practicamos y lo ejecutamos de la manera que queremos, sentimos que podemos competir con cualquiera en nuestra liga”, declaró ayer el entrenador de UTEP, Rodney Terry, durante su conferencia de prensa semanal. “También podemos perder ante cualquiera en nuestra liga cuando no lo hacemos. Creo que nuevamente nuestros jóvenes están creciendo cada día y están entendiendo lo que se necesita para tener éxito en este momento”.Los Mineros empezaron los partidos de Conferencia con dos derrotas, una como visitantes y otra en casa, ambas ante los Correcaminos de UTSA. En esos partidos los paseños cometieron 34 pérdidas de balón y tuvieron un 36.8 por ciento de efectividad en tiros al aro.UTEP jugará cuatro de siete partidos de Conferencia del mes de enero en casa, donde tienen una marca de 5-3, mientras que como visitantes no han podido ganar en cinco partidos disputados.“Están aprendiendo (la importancia de ganar juegos en casa) y uno hace lo que puede hacer para ganar juegos en casa”, dijo Terry. “Una de las cosas más difíciles en el basquetbol colegial es ganar como visitantes. Hay dolores de crecimiento. Tienes que entender cómo armarlo. Es el proceso. Al final del día, sabemos que necesitamos ganar juegos en casa”.En las dos derrotas UTEP no contó con el guardia titular novato Jordan Lathon, que es el cuarto en el equipo en puntos (9.3 PPJ) y lidera a la escuadra en asistencias y robos por partido.La diferencia cuando el equipo tiene que pasar de una rotación de ocho hombres a una de siete es significativa, según el entrenador Terry.“Cuando tienes una rotación corta de jugadores es un gran problema cuando pierdes a uno porque ese es un tipo menos que puedes tener en situaciones clave”, dijo el entrenador. “No puedes darte el lujo de ir al banco y tener a otro hombre, así que le da a otro hombre la oportunidad de hacer algunas cosas, pero sientes la pérdida cuando eres menos que un hombre”.

