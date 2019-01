Llama 'Tata' Martino a la unidad en torno al Tri

Ciudad de México— Gerardo Martino quiere que todos se pongan la verde, por encima de intereses particulares de clubes o jugadores.“Las Federaciones que más hablan y trabajan y en los hechos muestran exactamente lo mismo que hablan son las que tienen éxito, así que no es algo que tenga que ser un patrimonio exclusivo de la Selección Mexicana, en cuanto más claro esté el camino y en cuanto más gente esté dispuesta a recorrer ese camino seguramente las posibilidades de tener éxito serán mayores”, expresó El ‘Tata’.En los últimos meses se desató la polémica en el futbol mexicano por las versiones de los futbolistas que se rehúsan a jugar en el Tricolor.El ‘Tata’ advirtió que en Selección Nacional no se imponen condiciones.“Es fundamental, yo parto de la base que todo futbolista quiere estar en este lugar. Saben también que muchas veces hay comentarios y un entrenador lo que no puede hacer es hacerse eco de los comentarios, tiene que vivir en carne propia esta situación de que haya algún futbolista que no quiera venir o que haya un futbolista que quiera imponer condiciones para venir”.“Cuando alguien viene a la Selección no se imponen condiciones, se aceptan las condiciones que hay y en todo caso lo que pueden hacer es directamente no estar, decidir no estar, así que tengo la expectativa de que todos ellos quieran estar”, mencionó Martino.Una de las razones que orillaron al ‘Tata’ a renunciar a la Selección de Argentina fue la negativa de los clubes para prestar a sus jugadores.“Me ha tocado en una AFA que tenía mucho más respuesta desde los futbolistas que desde lo dirigencial, una época difícil con la muerte de Julio Grondona y grandes dificultades para afrontar lo que venía”.“Dentro de lo futbolístico creo que el trabajo fue aceptable con dos finales disputadas, una forma de jugar bastante reconocible, pero entendía que no había posibilidades de continuar porque esta cuestión de que todos somos hinchas de la Selección y todos apoyamos tiene que tener su extensión en los hechos, y nosotros no la teníamos”, dijo.