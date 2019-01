Buenos Aires— Rodrigo Mora, delantero del club argentino River Plate, anunció su retiro del futbol debido a los constantes dolores causados por una lesión de cadera.El uruguayo de 31 años informó el domingo por la noche sobre su decisión, fundada en el problema físico por el que tuvo que ser sometido a una cirugía en 2017 y que le conllevó un duro proceso de recuperación hasta volver a las canchas a principios del año pasado.“Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al futbol”, señaló Mora en una declaración difundida en las redes sociales que generó el apoyo inmediato del “club millonario” y de sus compañeros del equipo ganador de la última Copa Libertadores.Mora anunció su decisión poco después que se supiera que no iba a viajar a la pretemporada del club riverplatense en Uruguay por el recrudecimiento de los dolores de cadera.“Llegó desde Uruguay en 2012 y, a fuerza de goles, sacrificio, compromiso y títulos, se metió en el corazón de todos los hinchas de River ¡Gracias por todo y hasta siempre!”, indicó River Plate en su cuenta de Twitter.“Gracias a vos por enseñarme a luchar contra todo, sos un grande y la vida te va a dar revancha. Abrazo grande amigo”, afirmó por su parte el delantero Gonzalo “Pity” Martínez.Después de unirse a River en 2012, Mora estuvo en calidad de préstamo en Universidad de Chile en el primer semestre de 2014. Hizo 41 goles en el club argentino y conquistó nueve títulos, entre ellos dos Copas Libertadores.Cuando fue operado en junio de 2017 debido a una necrosis aséptica en la cabeza del fémur, el delantero llevaba casi dos meses sin pisar las canchas. Su regreso al fútbol fue el 28 de enero de 2018, en un partido con Huracán por la Superliga.Tras algunos pocos meses de buen rendimiento, Mora no pudo librarse de los dolores que le aquejaban. Debido a su problema físico, el exjugador de Peñarol no disputó las dos finales contra Boca Juniors por la última Copa Libertadores y tampoco formó parte del plantel para el Mundial de Clubes.

