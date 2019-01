Quieren Pumas curarse con la Copa

Ciudad de México.- Si no se pudo iniciar con el pie derecho la Liga, Pumas buscará cambiar el panorama en la Copa MX.Después del insípido empate contra Veracruz en el arranque de las actividades en el 2019, los auriazules vuelven a Ciudad Universitaria para enfrentar al Atlas por el certamen copero, un torneo que los del Pedregal no quieren tirar por la borda.Además de ser una ventana para sus futbolistas de cantera, los universitarios quieren mínimo el título de Copa para acabar con la sequía de campeonatos que tiene el club desde hace casi ocho años.“El torneo pasado hicimos un gran torneo y sabemos que la exigencia es aún mayor. Estamos muy comprometidos, queremos mejorar lo que se hizo y eso incluye la Copa, también queremos pelear un título en la Copa como lo hicimos en la Liga.“El equipo sabe de la importancia de estos partidos y va a ser un encuentro lindo contra un equipo que le gusta también jugar bien al futbol y que te deja jugar”, expresó el arquero Miguel Fraga.El exportero rojinegro aún no ha tenido minutos en Liga por lo que valora la oportunidad de poder estar en el campo durante la Copa, algo que, dijo, le viene bien a la competencia interna en el club.“Una de las fortalezas el torneo pasado fue esa, el grupo sólido que se armó, que todos los jugadores siempre estuvimos en las óptimas condiciones para que el entrenador, cuando le tocara decidir, el que estuviese lo hiciera de una manera óptima”, añadió.Pumas cayó en cuartos con León la edición anterior, por lo que ahora han externado al menos llegar a las semifinales del certamen.Viaja Chivas a Sonora con suplentesGuadalajara.- Sólo con 18 jugadores viajó ayer a Sonora el plantel del Guadalajara para el debut en la Copa MX, cuando visiten a los Cimarrones de Hermosillo.No fueron incluidos el refuerzo Luis Madrigal, ni tampoco el mediocampista Michael Pérez, quien sufre una contractura muscular, por lo que tampoco salió a la banca el sábado en la Liga ante Tijuana.El Rebaño trabajó ayer a puerta cerrada, en medio de un ambiente cargado de confianza por la presentación triunfal del sábado en el Clausura 2019 en casa.José Saturnino Cardozo dirigió un entrenamiento táctico con el equipo alternativo de sus Chivas en Verde Valle, con el que más tarde viajó a Sonora en donde hoy se presentarán ante los Cimarrones del Ascenso MX, en el Estadio Héroes de Nacozari.Ahí aparecerán elementos como Jesús Sánchez, Gael Sandoval, Eduardo López y Alan Cervantes, además de los regresos de Alejandro Mayorga y Ronaldo Cisneros.

