Santa Clara, California— Con sorprendente facilidad –y con un mariscal de primer año– Clemson destronó a la más grandiosa dinastía del futbol colegial una vez más para convertirse en el primer campeón del playoff con una marca perfecta.Trevor Lawrence lanzó por 347 yardas y tres touchdowns y los Tigers, quienes habían calificado en el segundo lugar vencieron al núm. 1 Alabama 44 a 16 anoche en el partido por el campeonato del Playoff de Futbol Colegial.En el cuarto enfrentamiento consecutivo del playoff entre los Tigers y el Tide, Clemson igualó la serie y venció a Alabama por el campeonato nacional por segunda ocasión en tres temporadas. Clemson es el primer equipo en la era del ranking de la AP, que data desde 1936, que termina con una marca de 15-0.“Vamos a disfrutar mucho esto. Tenemos un muy buen lugar donde vamos a colocar este trofeo en nuestro centro de entrenamiento, justo al lado del otro que ganamos”, dijo el entrenador de Clemson, Dabo Swinney. “¡Tenemos gemelos!”El entrenador de Alabama, Nick Saban, y el Tide buscaban un sexto campeonato en 10 años, intentando agregarlo a una campaña que ya de por sí no tiene precedentes en el deporte. Pero en lugar de ello, Clemson aplastó a Alabama, convirtiéndose en el primer oponente que vence al Tide por más de 14 puntos desde que Saban se convirtiera en entrenador en el 2007.Los Tigers de Swinney sellaron su estatus como un superpoder, ya no sólo de 1A ante el primer lugar de Alabama.Quedamos en 15-0, vencimos al mejor equipo de todos los tiempos, nadie nos puede quitar eso”, dijo el tacle defensivo de Clemson seleccionado al All-American, Christian Wilkins.Hace dos temporadas fue Deshaun Watson quien destronó al Tide con un pase de anotación en el último segundo. El nuevo mariscal estrella de Clemson no necesitó jugar al héroe en la parte final del partido. Lawrence se abrió paso sobre la defensa de Alabama con la ayuda de otro fabuloso jugador de primer año. Justyn Ross consiguió ejecutar una difícil captura con una sola mano y corrió hasta la zona de anotación desde casi medio campo recorriendo hasta 74 yardas de camino en el tercer cuarto para poner el marcador 37 a 16, mientras Swinney se desplazaba por la lateral dando grandes zancadas.Ross, quien anotó dos touchdowns en la semifinal por ruta de Notre Dame, obtuvo seis capturas para 153 yardas contra el equipo de su estado natal.Swinney tiene una estrategia muy distinta a la de Saban, estando al frente de programa que resulta ser más divertido que la seria organización de Alabama. Pero los resultados han sido igual de buenos. Y el lunes por la noche en el Estadio Levi’s, en un partido de campeonato que se jugó a más de 2 mil millas (3 mil 218 kilómetros) del campus de Clemson en Carolina del Sur, los Tigers fueron demasiado para un equipo de Alabama que había pasado la temporada apaleando a sus oponentes con un promedio de hasta 31 puntos por partido.Tua Tagovailoa de Alabama lanzó dos cruciales intercepciones en la primera mitad, la primera fe retornada por 44 yardas para anotar un touchdown de parte de A.J. Terrell, poniendo a Clemson arriba en el marcador 7 a 0.

