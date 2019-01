Mantienen el vuelo

Filadelfia.- Cuando las Águilas de Filadelfia se reunen alrededor de su entrenador en el vestidor después de cada victoria, Doug Pederson les grita “aún no terminamos”.A los campeones defensores del Super Bowl los daban por perdidos después de la derrota por marcador de 48-7 que tuvieron ante los Santos de Nueva Orleans, bajando su récord a 4-6 en el mes de noviembre.Sin embargo, respondieron con dos victorias antes de sufrir una derrota en tiempo extra ante Dallas, que los dejó fuera de la contienda por el título de la División.Sin embargo, Nick Foles, el relevo del mariscal, logró que las Águilas tuvieran cuatro victorias consecutivas, incluyendo una recuperación que tuvieron y que convirtieron en una victoria por marcador de 16-15 sobre Chicago en el partido de comodines de la Conferencia Nacional.Ahora, las Águilas, que tienen un récord de 10-7, regresarán de nuevo a Nueva Orleans para enfrentar a los Santos, que tienen una marca de 13-3, en el partido de playoff divisional que se efectuará el domingo.“Hemos escuchado cosas irrespetuosas, pero las escuchamos, es difícil no hacerlo. Hay muchas personas que han dicho que estamos acabados”, comentó el ala defensivo Chris Long después que Filadelfia derrotó a los Osos.“Escuché que alguien dijo que necesitábamos empezar a preocuparnos por perder partidos para que podamos seleccionar en un lugar más alto en el Draft, a alguien al que se le pueda pagar mucho dinero. Y eso está bien. Aunque en algunas ocasiones, la gente se equivoca. No todos saben lo que está pasando. Somos un equipo rudo, esto ya nos había pasado anteriormente”.Las Águilas están en un papel que le es familiar, el no ser los favoritos, aunque en esta ocasión tendrán unos partidos mucho más difíciles como visitantes mientras intentan convertirse en el tercer sexto sembrado para poder ganar el Super Bowl.La temporada pasada, las Águilas entraron como el primer sembrado.No fueron los favoritos en cada partido debido a que les hizo falta su mariscal titular Carson Wentz.Ahora han estado en la modalidad de playoffs durante un mes después que Wentz quedó fuera debido a una lesión en la espalda.Tuvieron que ganar tres partidos consecutivos, incluyendo victorias en fila sobre los Carneros y Texanos, aunque recibieron la ayuda de los Osos al derrotar a los Vikingos en la Semana 17, para llegar a los playoffs.Luego, tuvieron que aplicarse en contra de la defensa que permite menos anotaciones en la NFL, consiguiendo una ventaja de un punto sobre los Osos cuando Foles lanzó un pase para anotación de 2 yardas hacia Golden Tate en la cuarta oportunidad para anotar cuando restaban 56 segundos en el partido.La victoria quedó asegurada cuando Treyvon Hester dio lugar al gol de campo de 43 yardas de Cody Parkey y el balón pegó en el poste izquierdo y luego en el larguero.“Hemos seguido ganando. Nos hemos seguido colocando en una posición de ser exitosos”, comentó Pederson este lunes.Una revancha contra los Santos era difícil de imaginar cuando las Águilas salieron de Nueva Orleans el 18 de noviembre.

