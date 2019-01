Comparte conocimiento

Los Chihuahuas de El Paso anunciaron ayer que el próximo 20 de enero el exjugador del equipo, Cody Decker, regresará al Southwest University Park para llevar a cabo dos clínicas de bateo con duración de dos horas cada una. La primera va dirigida a niños de 10 a 12 años de edad y la segunda a jugadores de 13 a 15 años.Decker, quien recientemente firmó un contrato de Ligas Menores con los Diamondbacks de Arizona, jugó para los Chihuahuas en las temporadas 2014 y 2015, y en esa última fue seleccionado para el Juego de Estrellas de Triple-A.La primera sesión tendrá lugar de 10 am a 12 pm para las edades de 10-12 y la segunda sesión se llevará a cabo de 1 pm a 3 pm para las edades de 13 a 15 años, con el registro media hora antes del inicio de cada clínica. El costo es de 35 dólares por jugador y el espacio es limitado por orden de llegada.“La ciudad de El Paso me ha dado mucho en mi carrera y en mi vida”, dijo Decker. “No puedo comenzar a decir lo emocionado que estoy por devolver algo e instruir a algunos jugadores jóvenes en la comunidad que me apoyó tan bien”.El registro está disponible en el sitio oficial del equipo paseño, www.epchihuahuas.com.La clínica es parte de un fin de semana de dos días de festividades para Decker, que será invitado en la presentación en el Templo del Monte Sinaí de ‘Heading Home: The Tale of Team Israel’. La película narra el ascenso del equipo Israel en un Clásico Mundial de Beisbol.Después de participar en el Juego de Estrellas de Triple-A en el 2015, Decker hizo su debut en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego. Decker es el líder de todos los tiempos de los Chihuahuas en jonrones con 48 palos de vuelta entera.

