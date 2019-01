Descartan atletismo en Juárez para Olimpiada

La mala condición en la que actualmente se encuentra la pista de tartán del Estadio Olímpico Benito Juárez fue la causa por la que el Instituto Chihuahuense del Deporte decidió no otorgar, de momento, a Ciudad Juárez la disciplina de atletismo, dentro del paquete que proporcionó a la frontera para el desarrollo de la Olimpiada Estatal 2019.Pese al mal estado de la pista y a la medida que tomó el ICHD, contradictoriamente la segunda fecha del serial atlético, programada para efectuarse el último fin de semana de este mes, sí se realizará en dicho inmueble de la UACJ.“La pista no está en condiciones, pero así lo asignaron. Esa determinación la tiene que hacer el Instituto Chihuahuense del Deporte en conjunto con el Instituto Municipal y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero la verdad es que la pista está en mal estado”, comentó Carlos Sifuentes, presidente de la Liga Municipal de Atletismo.El dirigente señaló que la medida que tomó el ICHD, para que la Olimpiada Estatal de atletismo se lleve a cabo en otro sitio, es adecuada y pertinente, ya que los jóvenes corren un alto riesgo de lastimarse en una pista que tiene partes bastante resbalosas, pero de igual forma manifestó su inquietud de que la segunda fecha del serial sí se efectúe en ese inmueble.“El problema es que no hay otro logar donde hacerlo aquí en Ciudad Juárez, ya que el estadio 20 de Noviembre tiene una pista de solo seis carriles y no está acondicionado para la realización de las pruebas con obstáculos (steeplechase)”, puntualizó Sifuentes.Juan Pedro Santa Rosa, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte mencionó que evaluarán las condiciones de la pista que se encuentra en el Parque Central Oriente, para determinar si mantienen la disciplina de atletismo en Ciudad Juárez.Los deportes que sí están seguros de llevarse a cabo aquí en la frontera son, charrería, taekwondo, voleibol de sala y voleibol de playa. También pudiera ser sede del basquetbol, aunque en una sola categoría.La Olimpiada Estatal 2019 esta calendarizada a realizarse del 18 de enero al 17 de febrero y las sedes son, Camargo, Cuauhtémoc, Parral, Meoqui, Ciudad Juárez y Chihuahua.El basquetbol se realizará en Camargo, beisbol en Cuauhtémoc, judo en Parral y tenis de mesa en Meoqui.La capital del estado será sede de ajedrez, levantamiento de pesas, pentatlón, frontón, softbol, tenis, boliche (pendiente), handball, karate, esgrima, boxeo, racquetbol, bádminton y tiro con arco.

