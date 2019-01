Empate sin goles en CU

Ciudad de México— Pumas y Veracruz empataron 0-0, repartiendo puntos, en medio del abucheo de la afición, que no salió nada contenta con el resultado, pues una vez más los universitarios no pudieron hacer que la casa pesara.Para los locales fue como una derrota, mientras que los Tiburones Rojos hasta se abrazaron por el punto que lograron rescatar con su juego defensivo y que no aportó nada para el espectáculo.El equipo de David Patiño ofreció un primer tiempo con varios destellos, que se fueron apagando poco a poco ante la falta de que Víctor Malcorra tomara el mando en el mediocampo.Al minuto 7, Felipe Mora intentó adelantar a los de casa pero su anotación fue anulada por el VAR ya que estaba en fuera de lugar.Sin duda el héroe de los primeros 45 minutos fue el portero de Veracruz, Sebastián Jurado, quien sacó dos disparos; un cabezazo de Alejandro Arribas y otro remate de Carlos González.Para los auriazules no fue fácil abrir a los Tiburones Rojos, que se resguardaron en su zona hasta con 8 elementos, buscando mantener el empate a resguardo. El arquero Jurado fue cómplice de ese juego, haciendo tiempo de manera deliberada.Cuando los universitarios intentaron darle una sacudida a su planteamiento para presentar otras variantes, Juan Manuel Iturbe no duró ni 10 minutos en la cancha, ya que tuvo que dejar el partido por una lesión.Al 79', la jugada más peligrosa que logró el conjunto de Patiño fue un remate de Mora, que pasó a un lado de la cabaña de Jurado.Seguramente la gente que pensó llevarse un buen regalo de Reyes se quedó con un palmo de narices sufriendo las inclemencias del sol en las tribunas del Olímpico Universitario.A unos minutos del final, Alfredo Saldívar se lució en un mano a mano ante Cristian Menéndez para dejarlo sin oportunidad para anotar, pero ni así se salvaron del reproche del respetable.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.