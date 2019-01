En Día de Reyes los Bravos FC Juárez cometieron costosos errores en zona defensiva, regalaron dos tantos, no fueron efectivos en el ataque, se toparon con la figura del portero Carlos Velázquez, quien al menos evitó dos anotaciones; cayeron ayer dos goles a cero ante Alebrijes Oaxaca y sufrieron su primera derrota en el Clausura 2019.Sobre la cancha del Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, con la ausencia del medio argentino Gabriel Hachen, los Bravos sufrieron el embate de los Alebrijes, quienes fueron al frente, explotaron las bandas y enviaron peligrosos centros al área en el arranque del cotejo.En uno de ellos, Luciano Nequecaur remató con la cabeza y Enrique Palos mandó a tiro de esquina, a los cuatro minutos.Carlos Rosel también tuvo su oportunidad en un tiro dentro del área que Elio Castro rechazó y, en el contrarremate, disparo por arriba del larguero.Paulatinamente, con el paso de los minutos, los Bravos tomaron el esférico, con Edy Brambila como hilo conductor y equilibraron las acciones.Vino entonces un lapso en el que los dos conjuntos intentaron hacerse daño, sin lograrlo.A los 21 minutos, tras un contragolpe de Alebrijes que terminó en tiro de esquina, Renato Román cobró, Nequecaur anticipó y aprovechó las grandes facilidades en la marca del central Jonathan Lacerda, tocó el balón y batió a Palos para el 1-0 parcial.Con la ventaja en el marcador y el momento del partido de su lado, los Alebrijes aprovecharon el segundo yerro defensivo de los Bravos, quienes perdieron un balón en la salida.Elson Dias no llegó al esférico, Alfonso Sánchez se quitó su barrida, enfiló al arco y con un disparo al ángulo derecho de la puerta fronteriza aumentó la ventaja oaxaqueña a los 36 de acción.Con este marcador finalizó el primer tiempo, en el que los Bravos dominaron en la posesión del balón, pero hicieron sólo dos disparos a la portería oaxaqueña por cuatro de Alebrijes.De regreso a la cancha, en el complemento, los Bravos presionaron a los anfitriones y, sin más alternativa, fueron hacia adelante con mayor vehemencia.Sin embargo, se encontraron con una defensa bien aplicada y con el arquero Velázquez, quienes evitaron la caída del marco oaxaqueño.Al 58 controló un contrarremate de Javier Nevárez y cuatro minutos después desvió a esquina un remate de cabeza de Lacerda.Este revés es el primero para Bravos en calidad de visitante bajo la dirección de Gabriel Caballero en un partido de calendario regular.Los Bravos no perdieron fuera de casa en el Apertura 2018, ganaron seis juegos y empataron uno.Sin puntos en su cuenta, el próximo sábado 12 a las 18:00 horas los Bravos recibirán a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en su presentación en la justa, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

