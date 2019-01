Vividas 17 temporadas con Indios de Ciudad Juárez en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, todo apunta que el ciclo del pitcher juarense Aarón Aguilar, el más ganador en la historia con la camisola fronteriza, está por terminar.La reestructuración en la escuadra aborigen anunciada por el jurisdiccional Felipe Orozco tocó ya a los serpentineros Servando López y Álvaro Sandoval y es muy probable que incluya también al zurdo, quien juega con Brujos en el torneo invernal de la Liga Paso del Norte.De acuerdo con el propio pelotero, dado que no entra en los planes de Orozco Reyes y hay interés de Camargo en sus servicios, existe una probabilidad del 90 por ciento que cambie de aires y vaya a los Mazorqueros, quienes enviarían al parador en corto juarense Julio Pacheco a esta ciudad.“Está un cambio ahí con Camargo, estuve hablando con Felipe Orozco, preguntándole si tenía pensado que estuviera yo en Indios y, pues no. Ahí le estuvo dando vueltas, dándome a entender de que si me interesara otro equipo, pues, me fuera, o que si otro equipo me daba una buena oferta y yo la quería, pues, adelante, que estaban las puertas abiertas para hacer un cambio”, declaró.Aguilar Quiroga, de 35 años y 1.90 metros, quien con los Indios perdió las finales del 2012, 2013, 2014 y 2017, ante Mineros de Parral, indicó que cambiar de franela sí le parece complicado dado que tenía planeado retirarse con los Indios.“La verdad, sí, se me hace un poco difícil. Mi equipo siempre ha sido Indios de Ciudad Juárez, siempre pensé en seguir mi carrera aquí, terminar mi carrera aquí, pero, ahora sí que son decisiones de los jefes”, apuntó.Aarón siente que aún le queda cuerda en el brazo y gasolina en el tanque para seguir activo en el ‘rey de los deportes’, por lo que aceptaría salir del equipo local.“Todavía estoy en un buen nivel para seguir jugando beisbol y no pienso truncar mi carrera aquí, pienso seguir jugando. Si yo me aferro a quedarme aquí en Juárez, en peligro y ni pueda jugar aquí, entonces, yo sé que si me muevo de zona voy a tener esa oportunidad de seguir jugando estatal y seguir haciendo carrera”, apuntó.El serpentinero señaló que de concretarse su salida de Indios de Ciudad Juárez, se irá contento con los seguidores de la tribu por el apoyo brindado todo este tiempo.“Me voy, si es que se termina esta situación de que en verdad me vaya, me voy con un gran sabor de boca de aquí de Ciudad Juárez. La verdad que le debo mucho a Juárez, le debo mucho a la afición, le agradezco de corazón todo el apoyo que me brindaron, pero tengo que seguir jugando beisbol”, dijo.De partir, le quedará la asignatura pendiente de no haber logrado un título estatal con los Indios.