Tiene UTEP mal inicio en Conferencia

Los Mineros de UTEP empezaron los partidos del calendario de la Conferencia USA con dos derrotas, ambas ante los Correcaminos de UTSA, y eso los ubica en el lugar número 11 general, entre los 14 equipos que conforman la liga.El equipo picapiedra tiene una marca general de cinco ganados y ocho perdidos y 0-2 en conferencia.En el primer lugar de la Conferencia se ubican los Mean Green de North Texas, que solamente han perdido un juego y tienen una marca general de 15-1 y 3-0 en la liga, y que este jueves estarán en el Don Haskins Center para enfrentar a los Mineros a partir de las 7:00 pm.Los Blazers de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) son segundo lugar con una marca geneal de 10-5 y 2-0 en conferencia. Detrás de ellos se ubican Marshall (9-6, 2-0 C-USA) y los Correcaminos de UTSA (8-7, 2-0 C-USA).Los Búhos de Rice se localizan en el quinto peldaño con 7-9 general y 2-1 en la liga, y el próximo sábado serán rivales de los Mineros en el Don Haskins Center a las 7:00 pm. El sábado pasado, UTEP llegó a estar arriba de UTSA al medio tiempo por siete puntos, pero en la segunda mitad su ofensiva fue apagada por la defensa de los Correcaminos, que al final se quedaron con la victoria.“Tienes que darles crédito por tratar de cambiar el juego”, declaró el entrenador de UTEP, Rodney Terry. ‘Nuevamente, aunque hemos jugado contra la zona, tuvimos 80 minutos de zona. No puedes permitir que la zona te frene y, en la transición todavía tienes que intentar atacar.’Terry agregó que ‘al final del día tienes que hacer jugadas, tienes que disparar en falso, entrar en la brecha, tienes que ser capaz de hacer un tiro, y sabíamos al entrar en el juego que nos respetarían en términos de tirar la pelota constantemente, por lo que no nos sorprendió que hicieran algo en zona.’

