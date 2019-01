Barsa amplía el liderato

Madrid—El astro argentino Lionel Messi celebró su tanto 399 en la Liga de España en la victoria del Barcelona 2-1 en su visita ante el Getafe el domingo, con lo que amplía su ventaja en el liderato tras la derrota del Real Madrid y el empate entre el Atleti y el Sevilla en la 18va fecha.Messi volvió a mostrar su nivel como el mejor del mundo al ganar un rechace a dos rivales y definir a toda velocidad antes de que el esférico abandonara el campo a los 20 minutos. El ariete uruguayo Luis Suárez amplió con un soberbio remate desde fuera del área a los 39.Jaime Mata descontó por los locales en un centro al área en el que llegó a empujar el esférico a las redes a los 43.El Barcelona ya cuenta con 40 puntos en la cima, cinco más que el Atleti, siete por encima del Sevilla y 10 con relación al Real Madrid, que cayó como local ante la Real Sociedad.“Obviamente que (ser campeones de invierno) deja un balance positivo, primero dependiendo de nosotros mismos, a pesar de que tuvimos algunos partidos que no estuvimos a la altura”, comentó Suárez tras la conclusión sobre el liderato del Barsa. “Estamos contentos de que el equipo siga en una linda racha”.Messi destrabó un duelo complicado cuando luchó por un balón rechazado, se lo ganó a dos zagueros, y sacó un tiro que fue desviado por el arquero David Soria, sin embargo no dejó de luchar y fue por el esférico antes de que saliera y lo mandó a las redes con un tiro cruzado.El astro blaugrana se afianzó como líder de goleo del torneo con 16 tantos y facturó el 399 a lo largo de su trayectoria de 14 años en el primer equipo.Suárez llegó a 12 tantos en la liga luego de que otro rechace lo pateó antes de caer al campo desde fuera del área y se anidó en las redes a los 39.Getafe tuvo mala fortuna en un ataque en el que el esférico dio en el poste luego de ser desviado por el brasileño Arthur a los 40, pero tres minutos después recibió la recompensa a su presión con el tanto de Mata.En el complemento fueron los locales los que más opciones tuvieron para igualar, pero al momento de la definición no pudieron resolver.Messi también pudo llegar a 400 goles en España, pero el arquero Soria lo impidió cuando atajó un mano a mano tras un disparo abajo del argentino.En el juego en Sevilla, una estupenda ejecución de tiro libre por parte de Antoine Griezmann permitió que el Atlético de Madrid rescatara un empate 1-1, para evitar que el propio club andaluz lo rebasara en el segundo puesto.Mientras que en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid, los Reyes Magos no le trajeron un mejor desempeño. Cayó sorpresivamente por 2-0 ante la Real Sociedad.La igualdad firmada entre los sevillistas y el Atleti en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán implicó que los dos rivales perdieran puntos para tranquilidad del Barcelona. Real Madrid se quedó en 30 unidades, que le valen para estar en el quinto peldaño.

