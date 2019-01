Impulsada por una fuerte salida, African Heat cabalgó a toda velocidad para conseguir una victoria de principio a fin en la edición 19 de La Señora Stakes Handicap, con bolsa de 85 mil dólares, que se corrió ayer en el hipódromo de Sunland Park.Bajo la monta del jockey Ry Eikleberry, African Heat, aceleró y llegó a tener una cómoda ventaja de cuatro cuerpos de diferencia en la recta final de la carrera de seis furlongs yeguas tresañeras criadas en Nuevo México. La pareja controló el ritmo y se tomó un breve respiro en dirección a la meta.Cuando fue confrontada por la gran favorita y archirrival Roll On Matilda, African Heat respondió con una carrera valerosa. En un duelo prolongado en la recta final, African Heat contuvo a Roll On Matilda para ganar por media longitud.La ganadora registró fracciones de 21.67, 44.10 y 56.34 segundos y terminó en un rápido 1:08.90. La potranca de Southwestern Heat ganó por tercera vez en cuatro aperturas. Su segunda victoria en un stake valió 51 mil dólares para los propietarios Kirk y Judy Robison de El Paso, Texas. Henry Domínguez fue el entrenador ganador.African Heat ganó el Rio Grande Señorita Futurity en Ruidoso Downs el verano pasado. African Heat y Roll On Matilda se han enfrentado en tres carreras. African Heat ha ganado dos veces.Roll On Matilda hizo una carrera valiente, pero tuvo que conformarse con el segundo lugar. Terminó más de cinco cuerpos delante de Flight Song.Woman At the Well marchó a una impresionante e inspiradora victoria por cuatro y un cuarto de cuerpos en el Bold Ego Handicap con bolsa de 65 mil dólares en una distancia de cinco furlongs y medio.La potra de cuatro años de edad, a la antigua usanza, tomó el control temprano de su posición externa y ganó una presencia dominante. Con Roimes Chirinos en la silla, Woman At the Well continuó su alta velocidad y nunca tuvo un momento de ansiedad. La afilada ganadora, entrenada por Weston Martin, cubrió la distancia en un rápido 1:02.80.El ganador de New Mexico State Fair Futurity, Roll On Diabolical, consiguió su segunda victoria en un stake con un triunfo en el Four Rivers/John Deere Stakes, con bolsa de 85 mil dólares. Bajo el jinete Alejandro Medellín, el hijo de Diabolical y Hennesey Smash produjo una carrera gigante y ganó por seis cuerpos sobre Stoney Who.