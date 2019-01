Desabrido empate

Ciudad De México—Incapaces de aprovechar su condición de locales, los Pumas firmaron el domingo un deslucido empate sin goles ante el Veracruz, en la jornada inaugural del torneo Clausura mexicano.El conjunto universitario generó escasas oportunidades de gol, en las que corrió además con mala fortuna a la hora de la definición.En una de las primeras opciones del partido, el videoarbitraje (VAR) no convalidó un tanto del chileno Felipe Mora que hubiera dado la ventaja a los Pumas a los siete minutos. Se determinó que estaba en posición adelantada poco antes de recibir el esférico, que mandó a las redes con un derechazo.A lo largo de la primera mitad los universitarios fueron superiores a un equipo que apostó por dejar más elementos en su propio campo, en busca de una descolgada que tomara mal parados a los anfitriones.La presión de los Pumas se mantuvo y estuvo cerca de redituar un tanto gracias a un remate de cabeza del defensa español Alejandro Arribas. Pero una grandiosa atajada del arquero Sebastián Jurado preservó el cero a los 29 minutos.El asedio de los universitarios se fue diluyendo con el paso de los minutos y en la segunda parte dejaron de llegar con peligro. Los Tiburones parecían complacidos con el punto en el complicado Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.Mora volvió a generar peligro dentro del área con un cabezazo, tras un centro del argentino Ignacio Malcorra desde el sector izquierdo, pero el esférico apenas pasó a un lado del poste a los 79 minutos.Para los minutos finales todos los elementos del Veracruz estuvieron en su propio campo, buscando romper los intentos de los Pumas, que perdieron profundidad.El ariete argentino Cristian Menéndez estuvo cerca de darles a los visitantes la victoria luego de recuperar el esférico en el mediocampo y enfilarse a la portería. Sin embargo su disparo abajo fue sin potencia para que lo atajara Alfredo Saldívar a los 83.Lobos sacan la garraEn el duelo que cerró la actividad dominical, Lobos BUAP venció en casa 2-0 al Santos.El brasileño Yago César Da Silva sentenció la victoria con una gran definición desde fuera del área, con un disparo bombeado a los 65; el argentino Leonardo Ramos abrió la cuenta luego de cristalizar con un cabezazo una falla en una salida de los visitantes a los 56.Con el partido América ante Necaxa pospuesto en la primera jornada, el campeonato lo encabezan Monterrey, Toluca, Guadalajara, Lobos BUAP y Atlas con tres unidades, Tigres, León, Cruz Azul, Puebla, Pumas y Veracruz tienen uno, mientras que América, Necaxa, Querétaro, Morelia, Tijuana, Santos y Pachuca no tienen unidades.La próxima jornada comenzará el viernes 11 de enero con los duelos Veracruz vs. Lobos BUAP y Atlas vs. América; el sábado 12 de enero se jugarán el Monterrey vs. León, Cruz Azul vs. Guadalajara, Pachuca vs. Querétaro, Tijuana vs. Tigres y Necaxa vs. Pumas. El domingo 13 concluye la actividad con el Toluca vs. Puebla y Santos vs. Morelia.