Analizan Acereros cambiar a Brown

Pittsburgh— Un altercado con el quarterback Ben Roethlisberger habría desatado la situación en la que el receptor estelar de los Acereros de Pittsburgh, Antonio Brown, prácticamente abandonó al equipo previo al partido ante bengalíes de Cincinnati, en la última jornada de la campaña.Tal ha sido el impacto del incidente que, de acuerdo a una nota publicada por nfl.com, los Acereros estarían abiertos a negociar a Brown antes del inicio de la agencia libre. No han cerrado la puerta a que el receptor juegue para otro equipo, siempre y cuando reciban la compensación que consideren adecuada.Al coach en jefe de Pittsburgh, Mike Tomlin, se le preguntó si Brown rompió la confianza de sus compañeros al no comunicarse adecuadamente antes de su partido de la Semana 17, esencialmente quedándose inactivo.“Cuando hablamos de la hora más oscura, hablamos de jugar para ganar un partido y de necesitar otras fichas de dominó para que podamos seguir con vida y que el jugador no se comunique. Es un verdadero elemento de discusión, ciertamente”, dijo Tomlin.De acuerdo a fuentes, la situación entre Brown y Roethlisberger ha estado tensa, pero en la práctica del 26 de diciembre el receptor se equivocó en una ruta y “Big Ben” lo insultó. No resolvieron sus problemas y Antonio se ausentó de las prácticas.El negociar o no al receptor no es el único problema que se avecina para los Acereros. También se hablará de una extensión para Roethlisberger, ya que está entrando en el último año de su trato. Sin embargo, el futuro de Brown es el tema más urgente.Brown aún no se ha reunido con miembros clave de la organización con respecto a sus acciones después de la temporada. Aún no está claro si lo hará.Después de hablar con un puñado de gerentes generales rivales sobre Brown está claro que Pittsburgh no lo regalará, asegurándose de que pedirá mucho. Dos gerentes generales creen que el precio sería una selección de primera ronda, mientras que otro lo definió como múltiples elecciones altas.