Lleva Brizuela a Chivas al triunfo

Gudalajara, Jalisco— En medio de cámaras, reflectores, micrófonos y narradores de diversas opciones como hacía años no sucedía, el Guadalajara debutó en la Liga MX con una victoria en casa de 2-0 ante los Xolos de Tijuana.Alan Pulido, al minuto 52, con un remate con la cabeza a media altura, a pase de Isaac Brizuela abrió el marcador, y ya en la agonía el propio “Conejo” coronó su gran noche con el segundo gol en tiempo agregado (al 94) al aprovechar una descolgada de Josecarlos Van Rankin.Así las Chivas corrigieron un partido que los fronterizos le complicaron en el primer tiempo, cuando lucieron ordenados, con mayor verticalidad a la hora de salir al frente y haciendo ver impreciso a los e casa.El rebaño consiguió además su tercera victoria en casa en año y medio, pero sobre todo, abren la Liga de manera triunfal.De las nueve incorporaciones que tuvo José Cardozo para el torneo, esta vez debutó a Hiram Mier, Dieter Villalpando, Jesús Molina y Alexis Vega.Así, los rojiblancos lucieron más sólidos atrás, pero con falta de entendimiento del medio campo hacia el frente.El pastor paraguayo hizo reaparecer a Carlos Cisneros como extremo por izquierda, después de ocho meses de inactividad, sin embargo sólo le dio 45 minutos para llevarlo poco a poco.El colombiano Fabián Castillo fue el más destacado de los Xolos, al hacer sufrir a Josecarlos Van Rankin por el costado izquierdo, entrando al área y metiendo cetros peligro.Mier le dio mayor seguridad a la zaga, además las puntuales intervenciones de Raúl Gudiño que volvió a ser factor a favor para los tapatíos.Villalpando no tuvo una mala presentación, al buscar tocar fácil, sin complicarse en la conducción, pero en el segundo se lesionó y debió salir del juego.Antes del gol Pulido, el delantero estrelló un disparo en la base del poste izquierdo de la portería de Gibran Lajud.Vega fue fundamental también, al ser quien filtró el pase para que Brizuela se internara al área y así servir a Pulido para el primero de la noche.Cardozo exhibió a Eduardo López cuando lo metió de relevo por Cisneros al medio tiempo, pero lo sacó al 81' cuando algo no le gustó de lo que le encargó al volante.Al final del partido, hubo un conato cuando los colombianos de Xolos fueron a buscar a Jesús Sánchez, que estaba en la banca, y quien habría visto la tarjeta roja por parte del cuerpo arbitral.Ahora las Chivas visitarán al Cruz Azul en la jornada dos, mientras que Xolos recibirá a los Tigres de la UANL.

