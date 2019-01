Perth, Australia.- Roger Federer ganó la Copa Hopman para un récord de tres títulos en ese torneo luego de que el campeón defensor Suiza venció por 2-1 a Alemania ayer.Suiza se llevó su cuarto título de la Copa Hopman cuando Federer y Belinda Bencic derrotaron a Alexander Zverev y Angelique Kerber 4-0, 1-4, 4-3 (4) en el formato Fast4 en el partido decisivo de dobles mixtos.Previamente, el suizo derrotó al cuarto sitio del ranking de la ATP Zverev por parciales de 6-4, 6-2 en el individual varonil.De cara a su defensa del título del Abierto de Australia, el suizo de 37 años no cedió un set en cuatro partidos individuales en el torneo, en los que venció a Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie y Zverev.“Estoy feliz de que me esté sintiendo tan bien y jugando como lo estoy haciendo”, dijo Federer. “Es bueno terminar así una actuación individual. Estoy un poco sorprendido de que los partidos hayan ido tan bien”.Suiza ganó el desempate del tercer set en dobles mixtos luego de que Zverev envió la pelota a la red en el punto para el campeonato. Alemania ya había desperdiciado otro punto de esos.El impresionante juego de Federer contrarrestó el poder de Zverev en los individuales para que después el suizo se llevara un quiebre crucial en el 10mo juego del primer set. Federer le rompió el saque a su rival alemán en el segundo parcial para encaminarse a la victoria en 70 minutos.Kerber niveló el marcador para Alemania con una victoria de 6-4, 7-6 (6) sobre Bencic.El 20 veces ganador de Grand Slam conquistó por primera vez el título de la Copa Hopman en 2001, uniendo fuerzas con Martina Hingis para vencer a Estados Unidos en la final.El año pasado, Federer y Bencic se impusieron a la misma pareja alemana conformada por Zverev y Kerber en la final de la Copa Hopman.Impide Tsurenko que Osaka llegue a la final de BrisbaneBrisbane, Australia.- Han pasado muchas cosas para Naomi Osaka desde que venció a Serena Williams en la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre del año pasado, y sigue tratando de asimilarlo. Sobre todo, las expectativas que ahora se tienen de ella.Llegó a las semifinales o más allá de cuatro de sus últimos cinco torneos, pero no ha conseguido otro título.Una derrota por 6-2, 6-4 ante la 27ma del ranking, Lesia Tsurenko, ayer le costó a la segunda preclasificada Osaka un lugar en la final del torneo de Brisbane y subir al tercer lugar del ranking de la WTA, que sería un sitio récord para un jugador de Japón.

