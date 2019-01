Por nuevos rumbos

Superada prácticamente la etapa de rehabilitación, la ciclista juarense Jéssica Bonilla Escápite no pierde de vista el objetivo que se trazó desde el año pasado previo a su intervención quirúrgica, y que contempla volver a vestir los colores de la Selección Nacional Mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.La pedalista de 22 años de edad comenzará la temporada a finales de febrero, cuando esté totalmente recuperada de la operación de rodilla a la que fue sometida en septiembre del año anterior, después de su intervención en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en el Campeonato Panamericano de Pista Elite.La justa panamericana en Lima está programada para realizarse del 26 de julio al 11 de agosto.Jéssica quien representa al estado de Guanajuato ya no es parte del equipo ‘Unidas por México’, y a partir de este 2019 está con un nuevo grupo llamado ‘Forza’.Con este nuevo equipo la ciclista fronteriza buscará ganarse su lugar en el representativo nacional que asistirá a Juegos Panamericanos.En su cuenta de Facebook, Jéssica agradeció todo el apoyo brindado al equipo ‘Unidas por México’ y se despidió de sus antiguas compañeras, a quienes deseó el mayor de los éxitos para este 2019.En julio pasado, en la competencia centroamericana que se realizó en Barranquilla, Colombia, la ciclista juarense, adquirió medalla de bronce en la prueba de persecución por equipos, junto a Ana Teresa Casas.Después de los Centroamericanos, Bonilla estuvo presente en el Campeonato Panamericano de Pista Elite y Sub 23, que se realizó en Aguascalientes, donde se colgó dos medallas de plata.En una prueba en la que tuvo que exigirse al máximo, ya que no es su fuerte, Jéssica consiguió la presea argenta en la prueba por puntos.La pedalista fronteriza se trepó al podio en el ‘Velódromo Lic Juan Alfredo Morales Shaddi’, y con ello cerró su participación, con la conquista de dos medallas de plata; la primera la consiguió en persecución por equipos.

