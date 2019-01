Mandan en casa

Denver.- Nikola Jokic anotó 39 puntos, su máximo de la temporada, y agregó 12 rebotes; Paul Millsap aportó 18 unidades en rol de suplente y los Nuggets de Denver vencieron ayer 123-110 a los Hornets de Charlotte para apuntarse su 10ma victoria en fila en partidos como locales.Con marca de 26-11, los Nuggets lideran la Conferencia del Oeste y se encuentran en el mejor inicio de una temporada de la NBA en la historia de la franquicia. Denver nunca había encabezado la conferencia a estas alturas de una campaña desde el 16 de marzo de 1977.Jokic ofreció otra impresionante actuación al añadir seis asistencias, tres robos de balón y un bloqueo. Conectó 16 tiros de campo en 29 intentos y cuatro de cinco tiros libres.Gary Harris terminó con 17 unidades saliendo de la banca para un equipo de Denver que anotó 27 puntos a partir de balones perdidos del rival.Kemba Walker contribuyó con 20 tantos por los Hornets, que dieron inicio a una gira de seis juegos. Bismack Biyombo registró su mayor aportación de la campaña con 16 puntos.Trey Lyles y Millsap acertaron triples sucesivos al inicio del cuarto período para poner adelante a los Nuggets 105-93. Torrey Craig concretó el triunfo con una clavada en un rompimiento a velocidad a 1:50 minutos del final para ampliar la ventaja a 14 unidades.Jazz 110, Pistones 105Detroit.- Donovan Mitchell anotó 24 de sus 26 puntos en la segunda mitad y el Jazz de Utah se recuperó de un déficit de 18 puntos en el segundo cuarto para derrotar 110-105 a los Pistones de Detroit.El Jazz estuvo luego a punto de desperdiciar una ventaja de 11 unidades en el último cuarto, al permitir que los Pistones redujeran el margen a un punto con un triple de Blake Griffin. El español Ricky Rubio acertó dos tiros libres por Utah a 12.3 segundos del final, y Detroit perdió el balón en su siguiente ofensiva.Griffin terminó con 34 tantos para los Pistones.Detroit ganaba 38-20 antes que el Jazz anotara 14 puntos sin respuesta para volver a la pelea. Los Pistones se fueron arriba de nuevo por 11 unidades en el tercer cuarto, pero Utah finalmente tomó la delantera por primera vez cuando una clavada de Rudy Gobert puso el marcador 85-84 en el último período.El Jazz se despegó con una racha de 19-4 para colocarse al frente 99-88 cuando Joe Ingles encestó un triple desde el extremo. Sin embargo, los Pistones no iban a rendirse, y un triple de Reggie Jackson acortó la diferencia a cuatro puntos.Mavericks 100, 76ers 106Filadelfia.- Joel Embiid terminó con 25 puntos y 12 tableros, y Ben Simmons sumó 20 unidades, 14 rebotes y 11 asistencias en la victoria de los 76ers de Filadelfia por 106-100 sobre los Mavericks de Dallas.Embiid encestó dos cruciales tiros libres para Filadelfia, que no contó con Jimmy Butler por segundo partido en fila debido a una infección respiratoria. La estrella no estuvo disponible para abordar los reportes que señalan que recientemente confrontó al coach Brett Brown de forma irrespetuosa sobre su rol en la ofensiva del equipo.JJ Redick añadió 20 puntos por los 76ers, que mejoraron a 17-3 en casa y sumaron su cuarta victoria en los últimos cinco juegos.Wesley Matthews anotó 18 unidades a favor de un Dallas mermado por lesiones, que cayó a una marca de 3-18 como visitantes.

