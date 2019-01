Los golpes le marcaron su destino

“Gracias al boxeo, soy enfermero”, declaró Alejandro Ramos, quien dejó los guantes de box en el olvido, y por accidente, estudió enfermería en el Sanatorio Palmore.Adepto y practicante del deporte, mundo que lo envolvió desde pequeño y en el que es conocido como ‘Tigre’, Ramos Ramírez, entonces bibliotecario de varios médicos especialistas en Chihuahua, recordó que tras un combate llegó con los pómulos inflamados y tenía en mente debutar en el profesionalismo.Al verlo golpeado, el doctor Julio Ornelas y la fisioterapeuta Bertha Guevara le recomendaron dejar el deporte de las ‘orejas de coliflor’ y estudiar enfermería, propuesta que aceptó, pese a que su deseo era cursar la carrera de medicina.Hoy, en el Día del Enfermero, Ramos, de 67 años, originario de Chihuahua, quien sin tener estudios de psicología, sólo cursos, fungió como motivador en Cobras de Ciudad Juárez y Gallos de Pelea, equipos de futbol que ascendieron de Segunda División a Primera Nacional y, de Tercera a Segunda, en forma respectiva, recordó cómo fue que encontró la manera de motivar a los atletas.“Fue a través de mi profesión, cuando empecé a ver que la mente es voluble, que es maniobrable para bien, fui adquiriendo conceptos autodidactas de la motivación. La experiencia del trato diario con gente enferma, aprendí a motivarlos y nada más lo trasladé a personas sanas, que me resultó más fácil”, declaró.Igualmente, formó parte del equipo de trabajo de César ‘Cobrita’ Soto, único campeón mundial que ha dado Ciudad Juárez en la historia.El ápodo de ‘Tigre’ nació en precisamente en Cobras, escuadra que tenía dos derrotas al hilo y sin cinco titulares, enfrentaría a Apatzingan, el líder invicto.Fue ahí donde pidió hablarle al grupo al entrenador Joaquín Mendoza, quien con un dejo de incredulidad le dijo: ‘háblales, estos no te van a entender’.Durante el discurso con los ofidios en el que les habló fuerte, de entrega y de hombres entregados Mario Leal, bromeó: ‘éste es un tigre, mete un tigre a tu equipo’ y de ‘Tigre Toño’, el mote se quedó sólo en ‘Tigre’.“Me agradó porque, de hecho, todo ha sido de reto, todo lo que hemos hecho”, apuntó.Ramos trabajó también con Tigres de Puebla, así como con los ciclistas locales Jesica Bonilla, Alejandro Resendiz y Julyn Águila y en la faceta de rehabilitación física, trató al uruguayo Mario Álvarez, ex jugador del CF Indios.

