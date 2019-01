Intensa actividad en la pista

Una triple jornada de carreras estelares encabezan el cartel de hoy en el hipódromo de Sunland Park: La Señora Stakes con bolsa de 85 mil dólares (7ª carrera), el Bold Ego Handicap con bolsa de 65 mil dólares (8ª carrera) y el Four Rivers/John Deere Stakes también con bolsa de 85 mil dólares (9ª carrera).Las mejores potras tresañeras criadas en Nuevo México competirán en La Señora en una distancia de seis furlongs. La copresentación marca una revancha entre Roll On Matilda y African Heat.Roll On Matilda se fue con una victoria por casi seis cuerpos de diferencia sobre African Heat en el New Mexico Cup Lassie Stakes en Zia Park el otoño pasado.Todd Fincher entrena al favorito 5-2 de la línea matutina. African Heat corre para el entrenador Henry Dominguez. Ella usó su gran velocidad para ganar el Rio Grande Señorita Futurity en Ruidoso Downs el verano pasado.La 27ª edición del Bold Ego Handicap en cinco furlongs y medio es una prodigiosa colección de las mejores potras y yeguas del suroeste. La campeona defensora Kell Paso está ranqueada como favorita 5-2 para el entrenador Greg Green entre un grupo de 11 caballos. Ella fue segunda en el Harry Henson Handicap el año pasado.Woman at the Well merece una seria consideración luego de una excelente campaña en 2018. La yegua del establo de Weston Martin fue una ganadora por tres cuerpos en el Petticoat Stakes en Albuquerque y recientemente terminó en segundo lugar en Zia Park Distaff en noviembre pasado.Raging Town de Steve Asmussen y Fight to Glory de Robertino Diodoro también son competidoras importantes.La superestrella tresañero y criado en Nuevo México, Hustle Up, regresa a Sunland Park en el Four Rivers/John Deer Stakes que se corre en una distancia de seis furlongs. El versátil y talentoso hijo de Abstraction ganó el Copper Top Futurity en cuatro furlongs y medio y el Steve Prather Stakes en una milla y 70 yardas en el 2018. En total, ganó 6 de las 8 carreras como dosañero y es estrictamente el caballo a vencer para el entrenador Todd Fincher. Shane Laviolette monta al ganador de más de 252 mil dólares.