Houston.- Andrew Luck lanzó para 222 yardas y dos touchdowns y los Potros de Indianapolis tomaron una amplia ventaja en la primera mitad para derrotar ayer 21-7 a los Texanos de Houston en partido de wild cards al arranque de los playoffs de la NFL.Luck ofreció todo un espectáculo en su ciudad natal al lanzar para 191 yardas y dos anotaciones antes del medio tiempo para ayudar a los Potros (11-6) a irse al frente 21-0.El corredor Marlon Mack aportó 148 yardas y un touchdown para la causa de Indianapolis, que con el triunfo sigue adelante para enfrentar a los favoritos Jefes de Kansas City en la ronda divisional el próximo fin de semana.Houston (11-6), que se recuperó de un inicio de temporada de 0-3 para coronarse en el Sur de la Conferencia Americana, concedió demasiadas jugadas importantes y no pudo funcionar efectivamente a la ofensiva en la primera mitad para caer en una profunda zanja de la que no logró salir.Deshaun Watson, que en la temporada regular fue el mariscal de la NFL más capturado con 62 veces, sufrió tres capturas más y fue golpeado en ocho ocasiones en un decepcionante debut en la postemporada. Terminó con 235 yardas aéreas con un touchdown y una intercepción.Los Potros, que cayeron a un récord de 1-5 tras sus primeros seis juegos de la campaña, continuaron con su impresionante racha al sumar su quinta victoria en fila y su 10ma en los últimos 11 partidos. La de ayer fue su primera actuación de playoffs desde la derrota sufrida en el encuentro por el campeonato de la Americana en Nueva Inglaterra en 2014.El triunfo sobre Texanos marca otro gran desempeño en una espléndida campaña de Luck, que creció en un suburbio de Houston. Lanzó para 4 mil 593 yardas y 39 touchdowns en la temporada regular después de perderse todo el 2017 con una lesión de hombro.Los Texanos no se hicieron presentes en el marcador hasta que el novato Keke Coutee atrapó un pase de touchdown de seis yardas para coronar una serie ofensiva de 16 jugadas y 89 yardas que incluyó una conversión de cuarta oportunidad. La anotación acortó distancia a 21-7 con cerca de 11 minutos de juego restantes.Houston encabezó la NFL en remontadas esta temporada, pero su intento de venir de abajo fracasó en su siguiente serie ofensiva cuando un pase de Watson en cuarta y 10 en la yarda 24 de territorio de los Potros quedó corto a aproximadamente cuatro minutos del final.

