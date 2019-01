A cabalgar otra vez, en busca del ascenso a la Liga MX, objetivo que pasa el tiempo y no se cumple, con la esperanza de sus aficionados puesta en que el próximo verano ahora sí sea el definitivo, el del brinco a Primera División, los Bravos FC Juárez iniciarán hoy a las 16:00 horas una nueva aventura en el Ascenso MX, contra Alebrijes Oaxaca, en el cierre de la fecha uno del Clausura 2019, en Oaxaca, Oaxaca.Hasta ahora con las incorporaciones de los refuerzos uruguayos Joaquín Noy, Leonardo Pais y el brasileño William Dias –único de los tres disponible para ver acción hoy y que viajó ayer con el conjunto– y las bajas de Rodrigo Prieto, Magno Aparecido y Matheus Cotulio, los Bravos arrancarán su octavo torneo corto en la ‘división de plata’.Atrás quedaron las cifras, los números y el liderato general que luego de la eliminación en semifinales ante Dorados Sinaloa y Diego Armando Maradona fueron una simple estadística dado que no se consiguió el título.Dirigidos ahora por el entrenador Alex Diego, quien suple a Ricardo Rayas y la adición del delantero paraguayo Enzo Enrico Prono, los Alebrijes representarán una primera dura prueba para el FC Juárez, en el naciente torneo.Kevin Gutiérrez, mediocampista de Bravos, expresó que el conjunto de Alebrijes, sexto lugar con 22 puntos, eliminado en cuartos de final, en la pasada Liguilla por los Potros de Hierro del Atlante, siempre está en la pelea.“Es un equipo protagonista que siempre está peleando por estar arriba en la tabla, en algunas ocasiones, estando en Liguilla o peleando finales”, comentó.Gutiérrez González manifestó que Bravos, el mejor visitante el torneo anterior con 19 puntos de 21 posibles fuera de casa, con seis triunfos y un empate, 14 goles a favor por seis en contra, tienen con qué competirles a los Alebrijes.“Creo que nosotros también somos un equipo y lo demostramos la temporada pasada y creo que vamos a hacer de la mejor forma nuestro trabajo. Sabemos que tenemos que ir y empezar de la mejor forma a sacar un resultado y, bueno, ojalá el equipo regrese con una victoria de allá”, expuso.Kevin destacó que después de los números hechos el torneo pasado, antes que pensar en la coronación, irán paso a paso, semana a semana.“Vamos a tratar de hacer lo máximo de puntos y creo que lo primero que tenemos que pensar es ganar este fin de semana e ir paso tras paso”, dijo.Lastimados, el mediocampista argentino Gabriel Hachen y el central José Rodríguez no jugarán esta tarde con el FC Juárez.En la fecha uno de la pasada campaña, los Bravos derrotaron en esta ciudad 1-0 a los oaxaqueños.

