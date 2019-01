Habrá 'guerra' entre los Long

Chicago— Se viene la “guerra” para la familia Long. El domingo, los Osos de Chicago reciben a las Águilas de Filadelfia en la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL, que también marca el choque entre los hermanos Chris y Kyle Long, hijos del miembro del Salón de la Fama Howie Long.Aunque será raro, Kyle, el más pequeño y que juega de guardia para Chicago, dice que una vez entrando al campo se acaban las relaciones familiares.“Te dicen que te desconectes de todo lo exterior, ya sabes, la prensa, esas cosas, pero no te puedes desconectar de la familia. Desafortunadamente, juego contra la familia esta semana y tienes que verlo como otro sujeto allá afuera. Se parece algo a mí, pero el domingo no estamos relacionados, entonces me enfocaré en mi trabajo”, dijo Kyle al Chicago Sun.Para hacer las cosas más complicadas, su padre cumplirá 59 años ese día.“Probablemente será una locura para ellos y un divertido cumpleaños. No creo que mi madre pueda ver, estará ahí, pero estará con los ojos cerrados todo el tiempo. Ellos aman a sus hijos pero creo que estarán felices de estar aquí”, indicó.Chris, ala defensiva de Filadelfia, ha ganado los últimos dos Super Bowls, el LI con Patriotas y el LII con Águilas.

