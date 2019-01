Derrota Andreescu a Venus Williams en Auckland

Auckland, Nueva Zelanda— La adolescente canadiense Bianca Andreescu derrotó a otra ex número uno del mundo el viernes, luego de imponerse a la siete veces campeona de Grand Slam Venus Williams por parciales de 6-7 (1), 6-1, 6-3, y avanzó a las semifinales del Clásico ASB de la WTA.Andreescu, de 18 años y que ocupa el sitio 152 del ranking, tuvo que pasar por los clasificatorios para llegar al torneo. En la segunda ronda, venció a la favorita para ganar el torneo, Caroline Wozniacki.“Pienso que todo es posible y esta noche creo que hice lo imposible”, comentó Andreescu. “Mi meta era solo calificar y quizás avanzar un par de rondas, pero ahora vencí a dos de las mejores jugadoras así que ¿quién sabe? Creo en mí hasta el final. Luché y realmente lo disfruté”.Luego de que le rompieron el saque en el primer juego del segundo set, Andreescu se llevó 11 juegos consecutivos para tomar el control del partido.En tanto, la campeona defensora Julia Goerges salvó un match point en el tercer set para vencer a Eugenie Bouchard por 3-6, 6-3, 7-6 (6).Con un partido afectado por el viento y que dificultó el saque para ambas tenistas, Georges pegó siete aces y 47 tiros ganadores.“Creo que fue uno de los partidos más difíciles que he jugado y quizás el más duro aquí en Auckland”, señaló la alemana. “El viento hoy se arremolinaba, viniendo de repente y luego se iba”.“Las sillas estaban volando, así como los sombreros y todas las cosas. Pero no puedes hacer nada al respecto, solo tienes que aceptarlo y mantenerte positiva ante eso”.Bouchard tuvo un match point en su saque con el marcador en 6-5 en el último set, pero no pudo capitalizarlo.Viktoria Kuzmova avanzó a las semifinales luego de superar a la adolescente estadounidense Amanda Anisimova por 6-3, 2-6, 6-4. A los 17 años, es la jugadora más joven en los primeros 100 lugares del ranking de la WTA.

