Va Vinatieri por su quinto Super Bowl

Indianápolis— Adam Vinatieri se sienta en un extremo del vestuario de los Potros Indianápolis. Su crecida barba blanca hace juego perfecto con el color de su casco y de su jersey.No escucha la música de hip-hop que resuena en el ambiente. Tampoco intenta entender los dispositivos electrónicos, relucientes y vanguardistas con los que juguetean todos sus compañeros. Y tampoco presta mucha atención a las tendencias actuales de la moda.Pero algo en la mente de Vinatieri le dice que está en el lugar perfecto.Aquí, en una liga conocida por su crueldad tradicional con los jugadores considerados “viejos”, el pateador de 46 años se siente cómodo cuando relata por enésima vez una anécdota de los playoffs, habla de asuntos del sindicato e incluso ofrece consejos personales e informales a compañeros que, en algunos casos, literalmente forman parte de una generación distinta.“Parece que él es de la misma edad que tenía cuando yo llegué aquí, y supongo que eso fue hace ocho años”, comentó el jueves el tackle izquierdo Anthony Castronzo. “Es muy impresionante, ocho años, cuando él estaba ya en sus 40, y de verdad no parece más viejo. Siempre me impresiona la manera en que él puede convivir con los jóvenes y ser uno más, pese a que tiene la edad suficiente para ser nuestro padre”.Desde luego, hay cada vez más señales de la edad de Vinatieri.Además de las canas, resulta que su hijo mayor A.J. colaboró recogiendo balones durante el entrenamiento de pretemporada. Su sobrino Chase completó recién su temporada de novato en South Dakota State, donde jugó también Vinatieri.El jugador de mayor edad que está en activo dentro de la liga es ahora copropietario de una escudería en la serie de desarrollo de la IndyCar, junto con el doctor Jack Miller, su vecino y quien compitió tres veces en las 500 Millas de Indianápolis.Pero Vinatieri no está listo todavía para la vida después de su carrera en el fútbol americano.Asegura que, si tuviera la oportunidad, jugaría 10 años más, siempre y cuando su desempeño siga superando al de pateadores que tienen la mitad de su edad. Y por lo tanto, estaría deseoso de continuar una carrera de récords rotos que no da señales de declive.En septiembre, rebasó a Moren Andersen, con el mayor número de goles de campo en la historia de la NFL. Un mes después, desbancó al propio danés como líder de puntos en la liga.La semana pasada se unió a Andersen, al fallecido George Blanda y a John Carney como los únicos jugadores que han aparecido en un encuentro de la NFL después de cumplir 46 años.Y si los Potros vencen el sábado a Houston en el duelo de comodines, el jugador con más puntos en la historia de la postemporada habrá dado el primer paso para unirse a su excompañero Tom Brady y a Charles Haley, miembro del Salón de la Fama, como los únicos con cinco anillos de Super Bowl, ha conseguido tres con los Patriotas y uno con los Potros.“No hay nada como tener la oportunidad de estar en uno de esos equipos que luchan por llegar al Super Bowl”, comentó Vinatieri esta semana. “Cada equipo comienza la campaña con esa meta, que está ahora delante de nosotros”.

