En duda Eddie Jackson para los Osos

Lake Forest, Illinois— Los Osos de Chicago deberán esperar hasta poco antes del partido de playoffs del domingo frente a las Águilas de Filadelfia para tomar una determinación sobre si contarán con el safety Eddie Jackson.Jackson fue anunciado oficialmente como cuestionable el viernes, en el último reporte de lesionados después de tener una participación limitada por segunda práctica consecutiva. No ha hecho un entrenamiento completo desde antes del encuentro del 16 de diciembre ante Green Bay, cuando sufrió una lesión de tobillo derecho.“Seguiremos hablando con él, a ver cómo se encuentra, pero literalmente va a ser una decisión al momento del encuentro", declaró el entrenador en jefe de los Bears, Matt Nagy. “Si está bien, jugará. Si no, entonces no. Vamos a ser listos respecto a su condición”.Nombrado All-Pro y elegido al Pro Bowl, Jackson ha estado fuera desde que sumó su sexta intercepción de la temporada. Aquella jugada en la zona de anotación puso fin a la racha de Aaron Rodgers de 402 pases sin intercepción en la victoria de los Bears por 24-17 sobre los Empacadores a mediados de diciembre. Sufrió la lesión después de regresar el balón 13 yardas.Los Osos se han apoyado en el suplente de tres campañas Deon Bush en los últimos dos partidos, para ocupar la posición de Jackson.El defensive back DeAndre Houston-Carson presentó dolor de costillas tras la práctica del jueves y fue descartado para el entrenamiento del viernes. Su participación para el duelo es cuestionable.Es la misma situación de Bilal Nichols (rodilla) después de haber quedado fuera de la práctica del viernes como medida de precaución. El linebacker Aaron Lynch (codo) tampoco entrenó y su participación se encuentra en duda.Los wide receivers Allen Robinson II (costillas), Anthony Miller (hombro) y Taylor Gabriel (costillas) salieron del reporte de lesionados tras perderse la totalidad o parte del encuentro de la semana pasada.

