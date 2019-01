Arlington, Texas— Russell Wilson ganó un partido de comodines con Seattle como novato, un Super Bowl en su segunda temporada y otro campeonato de la Conferencia Nacional en la tercera ocasión.Lo mejor que puede esperar Dak Prescott para los Vaqueros de Dallas es unirse a Wilson en esa lista de ganadores de títulos en su tercer año, una búsqueda que empezará con el primer enfrentamiento de estos mariscales en el playoff, que tienen muy poco en común.Ambos fueron elegidos a la mitad de la ronda del Draft y se convirtieron en historias instantáneas de éxito en la NFL.La diferencia es que Prescott perdió su primer partido de playoff después de lograr que los Vaqueros fueran el primer sembrado en la Conferencia Nacional hace dos años, luego tuvo que esperar dos años para tener su segunda oportunidad.Eso sucederá en el partido de comodines que jugará hoy en casa.“Cuando uno dice que un mariscal tiene éxito depende de lo que haga en los playoffs, creo que es allí en donde se escriben los cheques y se gana dinero”, comentó Prescott.“Nuestro trabajo es ganar no importa qué pase, sin importar cómo se juegue individualmente. Al final de cuentas se trata de hacer el trabajo”.El año pasado, cuando Wilson finalmente no pudo llegar a los playoffs en su sexta temporada, los Halcones Marinos fueron eliminados en el último fin de semana –después que se recuperaron Prescott y los Vaqueros con una victoria como visitantes en la Semana 16.Seattle tuvo un récord de 0-2 en este año pero su temporada volvió a revivir con una victoria por marcador de 24-13 sobre los Vaqueros como visitantes que tenían un récord de 10-6, aunque los Halcones Marinos siguieron una fórmula conocida de sus días del Super Bowl: un Wilson eficiente, un sólido juego terrestre y una defensa hacedora de jugadas.Los Halcones Marinos, que tienen un récord de 10-6, se mantuvieron en la lucha a pesar de la remodelación de su alineación, que mayormente desmanteló las piezas clave de la defensa conocida como la “Legión del Boom”.Una importante excepción ha sido el apoyador Bobby Wagner, quien fue seleccionado como All-Pro por cuarta ocasión en cinco temporadas.“Lo grandioso acerca de este equipo es el hecho de que todos nos decían que no podríamos lograrlo”, dijo Wilson.“Eso demuestra el corazón que tiene este equipo y la mentalidad para poder pensar de la manera en que uno desea y en los lugares a los que uno quiere ir. Pensar y creer en grande”.Wilson fue seleccionado en la tercera ronda al egresar de Wisconsin en el 2012 y ganó el puesto de mariscal en su primer campamento de entrenamiento.Prescott fue elegido en la cuarta ronda al egresar de Mississippi State cuatro años después y se convirtió en el titular después que Tony Romo y su relevo Kellen Moore, sufrieron lesiones en la pre-temporada.En sus tres primeros años, Wilson ganó más partidos que ningún otro mariscal en la NFL, con 36.Prescott terminó empatado en el quinto lugar de esa lista con 32.Dos mariscales han liderado la NFL con 24 partidos con por lo menos una eficiencia de 100 en sus tres primeras temporadas: Wilson y Prescott.

