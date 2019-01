Buenos Aires— Poco después de anunciar su continuidad en Dorados de México, Diego Maradona preocupó a todos otra vez con su salud.El exfutbolista de 58 años permaneció varias horas en una clínica privada de Buenos Aires para un chequeo de rutina que se demoró más de lo previsto, al parecer luego de detectarse un sangrado estomacal.“A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien”, indicó su hija Dalma Maradona por medio de su cuenta de Twitter luego que la noticia sobre la hospitalización había movilizado a decenas de periodistas y a varios admiradores hasta la puerta de la clínica privada Olivos, en el suburbio del mismo nombre al norte de la capital.Poco después el exfutbolista se retiró del lugar en una camioneta, según constató un periodista de The Associated Press en el lugar.Medios deportivos locales habían reportado que Maradona se presentó en ese establecimiento médico para someterse a exámenes médicos de rutina y allí se le habría detectado la supuesta hemorragia estomacal, por lo cual los médicos dispusieron realizarle exámenes más exhaustivos.La clínica Olivos no dio información oficial sobre el famoso paciente.Maradona había regresado al país para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus hijos y nietos.La hospitalización de Maradona se produjo pocas horas después de anunciar que continuará como entrenador de Dorados de Sinaloa de la segunda división mexicana. Maradona arribó a ese equipo en septiembre del año pasado, cuando se ubicaba en la parte baja de la clasificación y tras una gran campaña lo metió en la final por el título, pero cayó ante el Atlético San Luis.Dorados emitió un comunicado en el cual confirmó que “por causas médicas” Maradona reasumirá “en próximas fechas” y mientras tanto el auxiliar técnico José María Martínez tomará el mando del equipo.El campeón de la Copa del Mundo de 1986 arrastra un amplio historial de hospitalizaciones con diversas patologías.El episodio más grave sucedió en enero de 2000 cuando sufrió una crisis cardíaca en Punta del Este, balneario de Uruguay, asociada a su adicción a la cocaína. Tras años de rehabilitación, que incluyó un tratamiento en Cuba, el “Diez” dijo que dejó de consumir.En años recientes sus problemas de salud estuvieron asociados a una severa artrosis en sus dos rodillas, que destruyó sus cartílagos.Sin embargo, en junio pasado el exfutbolista requirió de atención médica por una descompensación en el estadio de San Petersburgo, tras el triunfo de Argentina por 2-1 sobre Nigeria en la primera ronda del Mundial de Rusia. Luego de unas horas de incertidumbre, Maradona reapareció manejando un monopatín eléctrico en un hotel de Moscú.

