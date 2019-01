Con toda la confianza

A unas horas del arranque de una nueva campaña, lleno de fe en que el equipo volverá a hacer un muy buen torneo, el cual dijo, tratará de coronarlo con el título, Gabriel Caballero, director técnico de Bravos FC Juárez, consideró el Clausura 2019 como una nueva oportunidad y pidió a los aficionados que mantengan la confianza en el conjunto.Mañana a las 16:00 horas cuando el balón ruede en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), y con Alebrijes Oaxaca enfrente, el FC Juárez dejará atrás una temporada en la que estableció una marca de 35 puntos, fue líder general, pero no consiguió el cetro.“Segunda oportunidad no, yo creo que es una nueva oportunidad. Las cosas a veces se dan y a veces no, pero las oportunidades se van presentando, entonces uno tiene que tratar de aprovecharlas. Tuvimos un gran torneo pasado, pero éste hay que tratar de culminarlo con el título”, declaró.Caballero Schiker comentó que las metas e ilusiones de los Bravos son las mismas que las del Apertura 2018.“Tenemos que pensar siempre en que el equipo tiene que ser protagonista y llegar a la Liguilla, para después buscar el título. Eso sí, hay que ir paso a paso y jugando cada fin de semana, pero, con el objetivo final, que es ése”, recalcó. El estratega pidió a los aficionados al FC Juárez que mantengan la confianza en Bravos.“Que sigan teniendo fe, que sigan teniendo confianza en su equipo. En realidad nosotros tratamos de hacer el máximo esfuerzo para darles muchas alegrías. A veces hay piedras en el camino que hay que ir sorteando, pero que confíen, porque vamos a hacer nuevamente un gran torneo y vamos a ir en busca del título”, enfatizó.El timonel que vivirá su segundo torneo corto al frente del FC Juárez, informó que debido a lesiones el mediocampista argentino Gabriel Hachen y el defensa central sonorense José Rodríguez no estarán disponibles para el duelo contra Alebrijes, mientras Jonathan Lacerda sale de una lastimadura.Manuel Viniegra, quien se recupera de una cirugía por ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha también está fuera.Igualmente ocurrirá con los refuerzos uruguayos Leonardo Pais y Joaquín Noy, de quienes no han llegado sus pases internacionales.De los recién llegados únicamente el lateral izquierdo brasileño William Dias Massari podría estar a su disposición, comentó.En el tema de las adiciones al conjunto, señaló que aún faltan elementos por llegar.“Creo que todavía nos falta algo más. Esperemos que en estos días se puedan resolver, si bien, incorporamos prácticamente un jugador por línea, hemos buscado tener más alternativas de mitad de cancha hacia adelante, entonces, en eso hemos basado los últimos requerimientos”, externó.Caballero mencionó que la directiva trata de encontrar jugadores –extranjeros– en esa zona del campo, en su mayor parte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.