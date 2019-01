Mahomes y 3 jugadores de Jefes, en equipo ideal de AP

Nueva York.- Patrick Mahomes y otros tres jugadores de los Jefes de Kansas City fueron incluidos en el Equipo All-Pro de The Associated Press 2018, que se anunció ayer.Estuvieron acompañados por la primera pareja de novatos del mismo equipo desde 1965: el guardia de los Potros Quenton Nelson y el linebacker Darius Leonard.El tackle defensivo de los Carneros de Los Angeles, Aaron Donald, fue la única selección unánime por parte de un panel a nivel nacional de 50 miembros de los medios de comunicación que cubren regularmente la NFL.“Es irreal”, comentó Donald. “Es una bendición. ¡Wow! Realmente ves que el trabajo duro tiene sus resultados”.“Mis compañeros y entrenadores merecen mucho crédito por motivarme y ayudarme”, añadió.Mahomes, la sensación de Kansas City que atraviesa su segundo año, recibió 45 votos en la contienda de mariscal y se le unieron sus compañeros Travis Kelce en la de ala cerrada, Tyreek Hill en la de jugador opcional y Mitchell Schwartz en la de tackle derecho.Nelson y Leonard estuvieron entre los cuatro novatos del equipo ideal, la primera vez que eso ocurre. El pateador de los Halcones Marinos Michael Dickson y el profundo de los Cargadores Derwin James también fueron incluidos. La última vez que los novatos de un mismo equipo ingresaron al All-Pro fue en 1965 y no fue un grupo malo: Dick Butkus y Gale Sayers, ambos miembros del Salón de la Fama.“Estos son la clase de muchachos que tienen el ADN, la composición de todo lo que estamos buscando”, dijo el entrenador de los Potros, Frank Reich. “Todos los intangibles, las características de la personalidad, todo sobre ellos. Es un filtro muy difícil de pasar para ser marcado de esa forma y tanto Quenton y Darius tienen eso. Así que eso dice algo sobre su madurez y lo rápido que pensamos pueden desarrollarse”.Y ya se han desarrollado.Chicago también tuvo cuatro jugadores en el equipo All-Pro: el edge rusher Khalil Mack, el esquinero Kyle Fuller, el profundo Eddie Jackson y el pateador de despeje Tarik Cohen.Dos jugadores ingresaron al equipo All-Pro por quinta ocasión: el defensive end de Houston, J.J. Watt, y el linebacker de Carolina, Luke Kuechly.“Significa mucho estar de regreso en el máximo nivel del juego”, dijo Watt, quien estuvo fuera de gran parte de las temporadas de 2016 y 2017 por lesiones. “Obviamente, es un honor muy grande estar en un equipo de All-Pro, sobre todo luego de todo lo que he pasado en los últimos dos años y las cosas que la gente ha dicho y las veces que me cuestionaron”.“Poder regresar al máximo nivel de juego y saber que todavía tengo cosas por mejorar y cosas que quiero se aún mejor, es emocionante”, expresó Watt.

