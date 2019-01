Triple-doble de DeRozan y ganan Espuelas

San Antonio.- DeMar DeRozan logró el primer triple-doble de su carrera, con 21 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, para que las Espuelas de San Antonio doblegaran anoche 125-107 a los Raptors de Toronto y a Kawhi Leonard, quien se llevó sonoros abucheos durante su regreso a su antigua casa.Leonard anotó 21 puntos, al atinar ocho de 13 disparos, pero la hostilidad que le manifestaron los seguidores de San Antonio pareció impactar el desempeño del candidato a Jugador Más Valioso.En un momento en que estaba parado sobre la línea de tiros libres, Leonard tuvo que dar un paso atrás para recuperar la compostura, en medio de los gritos de “¡traidor!” y “¡desertor!”, emitidos por el público que llenó la arena y que solía adorarlo durante sus siete campañas en San Antonio.Leonard presionó para salir de las Espuelas mediante un canje. Toronto cedió a DeRozan y a Jakob Poeltl, a cambio de Leonard y Danny Green.Los abucheos comenzaron desde el momento en que Leonard ingresó en la cancha para calentar. Continuaron durante un homenaje en video que el equipo le hizo a Leonard antes del duelo y también cuando el jugador fue presentado, cada vez que tocó el balón y en el instante en que se marchó tras sufrir una abultada derrota.DeRozan y las Espuelas dominaron la batalla. San Antonio tuvo una ventaja de incluso 28 puntos y les cortó a los Raptors una racha de tres victorias consecutivas.Adquieren Grizzlies a HolidayChicago.- En medio de una pésima racha, los Grizzlies de Memphis adquirieron a Justin Holiday, procedente de los Toros de Chicago, mediante un canje por otros dos bases, MarShon Brooks y Wayne Selden Jr., dijo ayer una persona enterada de la situación.Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado formalmente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.