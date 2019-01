Tiene Atlas exigencia a tope

Guadalajara, Jalisco— Poco poder económico para firmar grandes nombres, pero con poca paciencia y sin margen de error, el Atlas encarará el Clausura 2019.En la Madriguera el presidente deportivo de los Rojinegros, Rafael Márquez, dio la bienvenida a los ocho refuerzos para la torneo venidero.El directivo comentó que los Zorros tienen el tercer peor presupuesto de la Liga, pero con todo y esas limitantes tratarán de competir en el torneo.“La parte económica influye muchísimo, no somos Tigres, Monterrey o Cruz Azul, en número de presupuesto estamos en el tercer lugar de abajo para arriba. Siendo lógicos tienen más posibilidades los que tienen poder económico, pero creo que nosotros tenemos posibilidades de hacer algo importante”, afirmó Márquez.El margen de error para el técnico Ángel Hoyos y los ocho refuerzos presentados será poco, pues el rendimiento mostrado en el Apertura 2018 dejó mal sabor de boca a la institución y a sus aficionados.“Poco, se intentará que los resultados vayan bien y no tengamos que hablar de este tema. La exigencia está a tope, no hay mucho margen de error, la paciencia cada vez es mucho menos, casi no hay paciencia. Estamos jugando con los resultados para continuidad de todos los que estamos hoy en día en juego”, dijo el presidente deportivo.La elección de las incorporaciones fue una decisión en conjunto que esperan cumpla con las expectativas.“Hemos analizado en conjunto la parte que se encarga de análisis y obviamente nosotros con opiniones de otras gentes que están fuera, como el cuerpo técnico, para intentar tener el mínimo margen de error en esos refuerzos”, comentó Márquez.“No estamos cien por ciento seguros si van a rendir o no, ha pasado con muchos jugadores. Vamos a apostar por que todos puedan rendir al máximo”.En el caso del delantero Facundo Barceló, comentó que faltan trámites administrativos para oficializar su incorporación con los Zorros.“Estamos dejándolo todo en manos de la parte administrativa, nosotros tomamos una decisión en la parte deportiva y el cual hoy en día nada más depende de los trámites administrativos esperando se resuelva lo más rápido posible”, dijo.

