Presentan Rayados a sus nuevas caras

Monterrey, Nuevo León— El Monterrey presentó este jueves oficialmente a sus tres refuerzos para el Torneo Clausura 2019 y de inmediato se enfundaron en su nueva camiseta en el Estadio BBVA Bancomer.Ante la presencia de Duilio Davino, presidente del club, el delantero paraguayo Adam Bareiro, el volante argentino Maxi Meza y el atacante mexicano Ángel Zaldívar comparecieron ante los medios de comunicación antes de salir a la cancha vestidos con el uniforme a rayas.Los tres manifestaron su beneplécito por ser parte del equipo albiazul.“La impresión mía es muy buena, llegar a una institución tan grande como la del Monterrey, me dan muchas ganas de seguir creciendo como jugador y también aportar mucho y también por la amabilidad de todos los hinchas que te hacen sentir como en casa”, expresó Bareiro, de 22 años.Meza, por su parte, dijo estar sorprendido por la categoría que tienen los Rayados como club, así como por su infraestructura.“La verdad es que me han recibido compañeros, cuerpo técnico y dirigentes muy bien y eso ayuda al jugador para que arranque con las mejores expectativas para lo que viene en el campeonato. Trataremos de aportar lo más que pueda”, indicó Maxi, de 26 años.Zaldívar destacó también el cálido recibimiento que tuvo a su llegada al Monterrey.“Estoy muy contento, todas las instalaciones que tiene este gran club me ponen muy ilusionado de poder empezar bien y dar lo mejor de mí”, externó Zaldívar, de 24 años.Los Rayados debutarán en la Liga MX el próximo sábado cuando reciban en casa a los Tuzos del Pachuca a las 16:00 horas del centro de México.

